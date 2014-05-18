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Марк Бертран
Статистика
Марк Бертран - статистика
Завершил карьеру
25 мая 1982 (44)
#2 | Защитник
181 см | 76 кг
Испания
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Испания. Кубок 2013/2014
Испания. Примера 2013/2014
Испания. Примера 2012/2013
Испания. Кубок 2011/2012
Испания. Примера 2011/2012
Испания. Примера 2009/2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Осасуна
29
0
3
5
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Осасуна
2 : 1
18.05.2014
Бетис
1' - 90'
Испания. Примера, 37 тур
Эспаньол
1 : 1
11.05.2014
Осасуна
1' - 90'
Испания. Примера, 36 тур
Осасуна
0 : 2
03.05.2014
Сельта
1' - 90'
Испания. Примера, 35 тур
Реал
4 : 0
26.04.2014
Осасуна
Был в запасе
Испания. Примера, 34 тур
Осасуна
1 : 1
19.04.2014
Валенсия
1' - 90'
Испания. Примера, 33 тур
Осасуна
0 : 0
11.04.2014
Вальядолид
1' - 90'
Испания. Примера, 32 тур
Альмерия
1 : 2
04.04.2014
Осасуна
1' - 90'
2'
Испания. Примера, 31 тур
Осасуна
1 : 1
30.03.2014
Реал Сосьедад
1' - 90'
Испания. Примера, 29 тур
Осасуна
1 : 2
23.03.2014
Севилья
1' - 90'
Испания. Примера, 25 тур
Осасуна
3 : 0
23.02.2014
Атлетико
1' - 46'
Испания. Примера, 24 тур
Эльче
0 : 0
14.02.2014
Осасуна
1' - 90'
Испания. Примера, 23 тур
Осасуна
2 : 0
09.02.2014
Хетафе
1' - 90'
Испания. Примера, 22 тур
Вильярреал
3 : 1
04.02.2014
Осасуна
1' - 90'
Испания. Примера, 21 тур
Осасуна
1 : 5
26.01.2014
Атлетик
1' - 90'
Испания. Примера, 20 тур
Гранада
0 : 0
18.01.2014
Осасуна
1' - 90'
24'
Испания. Примера, 19 тур
Бетис
1 : 2
12.01.2014
Осасуна
1' - 90'
2'
Испания. Примера, 18 тур
Осасуна
1 : 0
05.01.2014
Эспаньол
1' - 90'
Испания. Примера, 17 тур
Сельта
1 : 1
22.12.2013
Осасуна
1' - 90'
Испания. Примера, 16 тур
Осасуна
2 : 2
14.12.2013
Реал
1' - 90'
16'
Испания. Примера, 15 тур
Валенсия
3 : 0
01.12.2013
Осасуна
1' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
22.11.2013
Осасуна
1' - 90'
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
0 : 1
08.11.2013
Альмерия
1' - 90'
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 1
27.10.2013
Осасуна
1' - 90'
87'
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
0 : 0
19.10.2013
Барселона
1' - 90'
77'
Испания. Примера, 8 тур
Малага
0 : 1
04.10.2013
Осасуна
1' - 90'
71'
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
0 : 1
29.09.2013
Леванте
1' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Атлетико
2 : 1
24.09.2013
Осасуна
1' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Осасуна
2 : 1
20.09.2013
Эльче
85' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Хетафе
2 : 1
15.09.2013
Осасуна
Был в запасе
Испания. Примера, 2 тур
Атлетик
2 : 0
23.08.2013
Осасуна
1' - 62'
36'
Испания. Примера, 1 тур
Осасуна
1 : 2
18.08.2013
Гранада
1' - 90'
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