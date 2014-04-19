Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Пабло Альварес
Статистика
Пабло Альварес - статистика
Завершил карьеру
17 апреля 1984 (42)
#22 | Защитник
177 см | 72 кг
Аргентина | Испания
Статистика
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2013/2014
Италия. Серия А 2012/2013
Испания. Примера 2011/2012
Италия. Серия А 2011/2012
Италия. Серия А 2010/2011
Италия. Серия А 2009/2010
Италия. Серия А 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Катания
19
0
0
6
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 34 тур
Катания
2 : 1
19.04.2014
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Катания
1 : 2
06.04.2014
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Удинезе
1 : 0
31.03.2014
Катания
Был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Катания
2 : 4
26.03.2014
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Катания
0 : 1
23.03.2014
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Сассуоло
3 : 1
16.03.2014
Катания
33' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Катания
1 : 1
08.03.2014
Кальяри
1' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Дженоа
2 : 0
02.03.2014
Катания
Был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Кьево
2 : 0
23.02.2014
Катания
1' - 90'
37'
Италия. Серия А, 24 тур
Катания
3 : 1
16.02.2014
Лацио
1' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Парма
0 : 0
09.02.2014
Катания
76' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Катания
2 : 0
06.01.2014
Болонья
1' - 60'
Италия. Серия А, 17 тур
Рома
4 : 0
22.12.2013
Катания
1' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Катания
0 : 0
14.12.2013
Верона
1' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Сампдория
2 : 0
08.12.2013
Катания
Был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Катания
1 : 3
01.12.2013
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
4 : 1
24.11.2013
Катания
1' - 90'
69'
Италия. Серия А, 12 тур
Катания
1 : 0
09.11.2013
Удинезе
65' - 90'
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
2 : 1
02.11.2013
Катания
1' - 84'
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
4 : 0
30.10.2013
Катания
1' - 90'
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
2 : 1
19.10.2013
Катания
1' - 90'
66'
Италия. Серия А, 7 тур
Катания
1 : 1
06.10.2013
Дженоа
1' - 90'
Италия. Серия А, 5 тур
Лацио
3 : 1
25.09.2013
Катания
1' - 90'
75'
Италия. Серия А, 4 тур
Катания
0 : 0
22.09.2013
Парма
1' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Ливорно
2 : 0
15.09.2013
Катания
1' - 90'
26'
Италия. Серия А, 2 тур
Катания
0 : 3
01.09.2013
Интер
1' - 62'
Италия. Серия А, 1 тур
Фиорентина
2 : 1
26.08.2013
Катания
1' - 90'
49'
Главные новости
Видео
Игрок «Зенита-2» повторил знаменитый гол Аршавина Левенцу из 2008 года
14:59
1
Сафонова обязали явиться в суд Москвы за день до матча с «Барселоной»
14:10
1
Стало известно, вернется ли Головин в РПЛ
13:47
Агент жестко разоблачил личность Галицкого: «Давным-давно стоит снять розовые очки»
13:31
9
Генич публично оскорбил клуб РПЛ
13:19
2
Агент прокомментировал трансфер Головина в «Спартак»
13:09
3
«Унион» обвинил Ямаля в 0:7 от «Баварии»
12:07
1
Европейский клуб отказался от Дзюбы
11:39
1
«Совсем неудачно»: Генич – об игроке «Спартака» в матче с «Факелом»
11:03
3
Нашелся тренер, готовый взять Мостового в свой штаб
10:55
2
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+