Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Гильерме Сикейра
Статистика
Гильерме Сикейра - статистика
Завершил карьеру
28 апреля 1984 (42), Флорианополис
#6 | Защитник
184 см | 80 кг
Бразилия | Италия
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2016/2017
Испания. Кубок 2015/2016
Испания. Примера 2015/2016
Лига чемпионов 2015/2016
Испания. Кубок 2014/2015
Испания. Примера 2014/2015
Лига чемпионов 2014/2015
Суперкубок Испании 2014
Лига Европы 2013/2014
Лига чемпионов 2013/2014
Португалия. Высшая лига 2013/2014
Испания. Примера 2012/2013
Испания. Примера 2011/2012
Италия. Серия А 2009/2010
Италия. Серия А 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Валенсия
10
0
1
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 34 тур
Валенсия
2 : 3
26.04.2017
Реал Сосьедад
1' - 45'
28'
Испания. Примера, 33 тур
Малага
2 : 0
22.04.2017
Валенсия
Был в запасе
Испания. Примера, 32 тур
Валенсия
0 : 0
16.04.2017
Севилья
Был в запасе
Испания. Примера, 31 тур
Гранада
1 : 3
09.04.2017
Валенсия
88' - 90'
Испания. Примера, 30 тур
Валенсия
3 : 2
06.04.2017
Сельта
1' - 65'
Испания. Примера, 29 тур
Валенсия
3 : 0
02.04.2017
Депортиво
75' - 90'
Испания. Примера, 28 тур
Барселона
4 : 2
19.03.2017
Валенсия
Был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Атлетико
3 : 0
05.03.2017
Валенсия
Был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Алавес
2 : 1
25.02.2017
Валенсия
1' - 90'
Испания. Примера, 16 тур
Валенсия
2 : 1
22.02.2017
Реал
39' - 90'
Испания. Примера, 23 тур
Валенсия
2 : 0
19.02.2017
Атлетик
1' - 90'
Испания. Примера, 22 тур
Бетис
0 : 0
11.02.2017
Валенсия
Был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Осасуна
3 : 3
09.01.2017
Валенсия
1' - 46'
2'
Испания. Примера, 15 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
10.12.2016
Валенсия
Был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
2 : 2
04.12.2016
Малага
1' - 58'
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
2 : 1
26.11.2016
Валенсия
1' - 80'
77'
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
1 : 1
20.11.2016
Гранада
Был в запасе
Испания. Примера, 11 тур
Сельта
2 : 1
06.11.2016
Валенсия
Был в запасе
Испания. Примера, 7 тур
Валенсия
0 : 2
02.10.2016
Атлетико
Был в запасе
Испания. Примера, 6 тур
Леганес
1 : 2
25.09.2016
Валенсия
Был в запасе
Испания. Примера, 4 тур
Атлетик
2 : 1
18.09.2016
Валенсия
Был в запасе
Главные новости
Агент жестко разоблачил личность Галицкого: «Давным-давно стоит снять розовые очки»
13:31
Генич публично оскорбил клуб РПЛ
13:19
1
Агент прокомментировал трансфер Головина в «Спартак»
13:09
2
«Унион» обвинил Ямаля в 0:7 от «Баварии»
12:07
1
Европейский клуб отказался от Дзюбы
11:39
«Совсем неудачно»: Генич – об игроке «Спартака» в матче с «Факелом»
11:03
1
Нашелся тренер, готовый взять Мостового в свой штаб
10:55
2
Канчельскис призвал российских футболистов уезжать из России
10:31
16
«Болельщики сильно обидятся»: Генич сказал горькую правду о клубе РПЛ
09:24
1
Ловчев раскрыл свое отношение к алкоголю
09:14
6
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+