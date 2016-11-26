Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Валенсия
Севилья - Валенсия: обзор матча 26 ноября 2016
Севилья
26.11.2016, суббота, 22:45
Испания. Примера, 13 тур
2 : 1
Завершен
Валенсия
53'
Э. Гарай (АГ)
75'
Н. Пареха
65'
М. Эль-Хаддади
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Валенсия
80'
Замена
Х. Луис Гайя
️️️️
Г. Сикейра
80'
Замена
С. Мина
️️️️
М. Суарес
77'
Желтая карточка
Г. Сикейра
ГОЛ! 2:1!
Н. Пареха
75'
Замена
Х. Корреа
️️️️
М. Краневиттер
72'
65'
ГОЛ! 1:1!
М. Эль-Хаддади
Пас отдал
Ж. Канселу
62'
Замена
М. Эль-Хаддади
️️️️
А. Абденнур
Замена
В. Бен-Йеддер
️️️️
Л. Вьетто
61'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Э. Гарай
53'
Замена
Х. Кийотаке
️️️️
С. Эскудеро
45'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
15
Серхио Рико
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
2
Николас Пареха
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
7
Витоло
ЛВ
5
Матиас Краневиттер
ОП
15
Стивен Н'Зонзи
АП
20
Франко Васкес
АП
7
Пабло Сарабия
ПВ
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Валенсия
25
Диего Алвес
ВР
4
Марио Суарес
ЦЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
5
Аймен Абденнур
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
6
Гильерме Сикейра
ЛП
17
Нани
ЛВ
33
Энцо Перес
ЦП
10
Даниэль Парехо
АП
19
Родриго
ЦФ
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Севилья
46
Сальваторе Сиригу
ВР
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
10
Висенте Иборра
ЦП
10
Гансо
ЦП
10
Хироши Кийотаке
АП
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Валенсия
1
Хауме
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
33
Адерлан Сантос
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
10
Альваро Медран
ЦП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
77
Санти Мина
ЦФ
4-1-3-2
15
Серхио Рико
18
Эскудеро
23
Рами
25
Меркадо
2
Пареха
5
Краневиттер
7
Витоло
20
Васкес
7
Сарабия
10
Вьетто
15
Н'Зонзи
3-2-2-2-1
25
Алвес
24
Гарай
5
Мангала
5
Абденнур
2
Канселу
4
Суарес
33
Перес
6
Сикейра
10
Парехо
17
Нани
19
Родриго
18
Эскудеро
10
Кийотаке
10
Кийотаке
18
Эскудеро
10
Вьетто
10
Бен-Йеддер
10
Бен-Йеддер
10
Вьетто
5
Краневиттер
32
Корреа
32
Корреа
5
Краневиттер
6
Сикейра
14
Гайя
14
Гайя
6
Сикейра
5
Абденнур
16
Эль-Хаддади
16
Эль-Хаддади
5
Абденнур
4
Суарес
77
Мина
77
Мина
4
Суарес
Остались в запасе
Севилья
Валенсия
46
Сальваторе Сиригу
ВР
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
10
Висенте Иборра
ЦП
10
Гансо
ЦП
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
1
Хауме
ВР
33
Адерлан Сантос
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
10
Альваро Медран
ЦП
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Остались в запасе
46
Сальваторе Сиригу
ВР
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
10
Висенте Иборра
ЦП
10
Гансо
ЦП
Остались в запасе
1
Хауме
ВР
33
Адерлан Сантос
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
10
Альваро Медран
ЦП
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Статистика матча Севилья - Валенсия
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Дель Серро Гранде
(Мадрид)
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
Новости команд
Все
Севилья
Валенсия
3-кратный победитель Лиги Европы закончил карьеру в 38 лет
Вчера, 21:21
Экс-игрок сборной Испании, бравший ЧМ и Евро, закончил карьеру в 38 лет
18 ноября
Бэйл может стать совладельцем клуба Примеры
17 ноября
Игроки «Реала» подрались в перерыве матча
8 ноября
4
Примера. «Реал» без проблем победил «Валенсию» в гостях (3:0)
8 ноября
1
3-кратный победитель Лиги Европы закончил карьеру в 38 лет
Вчера, 21:21
Бэйл может стать совладельцем клуба Примеры
17 ноября
«Севилья» – «Алавес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Севильи» и «Алавеса» на победу в матче 12 тура
5 ноября
«Хетафе» – «Севилья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Экс-игрок сборной Испании, бравший ЧМ и Евро, закончил карьеру в 38 лет
18 ноября
Игроки «Реала» подрались в перерыве матча
8 ноября
4
Примера. «Реал» без проблем победил «Валенсию» в гостях (3:0)
8 ноября
1
«Валенсия» – «Реал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Валенсии» и «Реала» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+