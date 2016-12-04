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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Малага
Валенсия - Малага: обзор матча 04 декабря 2016
Валенсия
04.12.2016, воскресенье, 22:45
Испания. Примера, 14 тур
2 : 2
Завершен
Малага
7'
Родриго
34'
А. Медран
3'
П. Форнальс
90+3'
П. Форнальс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Малага
90'
+3
ГОЛ! 2:2!
П. Форнальс
Пас отдал
Ю. Эн-Несири
Желтая карточка
А. Абденнур
85'
Замена
С. Мина
️️️️
М. Эль-Хаддади
84'
77'
Замена
Ю. Эн-Несири
️️️️
М. Сантос
Желтая карточка
А. Медран
73'
Желтая карточка
Э. Гарай
73'
69'
Замена
Джони
️️️️
Хуанпи
Замена
Ф. Картабия
️️️️
Д. Парехо
69'
Желтая карточка
Ж. Канселу
68'
63'
Замена
Дуда
️️️️
Г. Кастро
Замена
Х. Луис Гайя
️️️️
Г. Сикейра
58'
Желтая карточка
Родриго
44'
ГОЛ! 2:1!
А. Медран
34'
9'
Желтая карточка
Г. Кастро
ГОЛ! 1:1!
Родриго
Пас отдал
Д. Парехо
7'
3'
ГОЛ! 0:1!
П. Форнальс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
25
Диего Алвес
ВР
4
Марио Суарес
ЦЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
5
Аймен Абденнур
ЦЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
6
Гильерме Сикейра
ЛП
10
Альваро Медран
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
19
Родриго
ЦФ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Малага
71
Денис Бойко
ВР
16
Роберто Росалес
ЦЗ
16
Федерико Рикка
ЦЗ
23
Мигель Торрес
ЦЗ
17
Микель Вильянуэва
ЦЗ
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
5
Гонсало Кастро
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
10
Хуанпи
АП
4
Игнасио Камачо
ПП
27
Микаэл Сантос
ЦФ
Валенсия
1
Хауме
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
33
Адерлан Сантос
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
11
Закария Баккали
ЛВ
10
Федерико Картабия
ПВ
77
Санти Мина
ЦФ
Малага
13
Идрисс Камени
ВР
26
Бакари Коне
ЦЗ
24
Джони
ЛВ
17
Дуда
ЛВ
8
Луис Муньос
ОП
8
Хосе Саласар
ЦФ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
3-2-3-2
25
Алвес
24
Гарай
5
Абденнур
5
Мангала
4
Суарес
2
Канселу
6
Сикейра
10
Парехо
10
Медран
16
Эль-Хаддади
19
Родриго
4-2-3-1
71
Бойко
16
Рикка
23
Торрес
17
Вильянуэва
16
Росалес
4
Камачо
5
Кастро
8
Форнальс
10
Хуанпи
10
Онтиверос
27
Сантос
10
Парехо
10
Картабия
10
Картабия
10
Парехо
6
Сикейра
14
Гайя
14
Гайя
6
Сикейра
16
Эль-Хаддади
77
Мина
77
Мина
16
Эль-Хаддади
10
Хуанпи
24
Джони
24
Джони
10
Хуанпи
5
Кастро
17
Дуда
17
Дуда
5
Кастро
27
Сантос
21
Эн-Несири
21
Эн-Несири
27
Сантос
Остались в запасе
Валенсия
Малага
11
Закария Баккали
ЛВ
1
Хауме
ВР
33
Адерлан Сантос
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
Главный тренер
Чезаре Пранделли
8
Луис Муньос
ОП
8
Хосе Саласар
ЦФ
13
Идрисс Камени
ВР
26
Бакари Коне
ЦЗ
Остались в запасе
11
Закария Баккали
ЛВ
1
Хауме
ВР
33
Адерлан Сантос
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
Остались в запасе
8
Луис Муньос
ОП
8
Хосе Саласар
ЦФ
13
Идрисс Камени
ВР
26
Бакари Коне
ЦЗ
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Статистика матча Валенсия - Малага
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Игнасио Иглесиас Вильянуэва
(Пуэнтедеуме)
Стадион:
Месталья
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