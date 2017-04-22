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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Малага - Валенсия
Малага - Валенсия: обзор матча 22 апреля 2017
Малага
22.04.2017, суббота, 14:00
Испания. Примера, 33 тур
2 : 0
Завершен
Валенсия
36'
Ресио
40'
С. Рамирес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Малага - Валенсия
Замена
Шарлес
️️️️
С. Рамирес
87'
76'
Замена
С. Дзадза
️️️️
А. Медран
72'
Замена
Нани
️️️️
М. Эль-Хаддади
Замена
Кеко
️️️️
Х. Онтиверос
72'
70'
Желтая карточка
Э. Перес
Желтая карточка
Хуанкар
70'
62'
Желтая карточка
Д. Парехо
Замена
Хуанкар
️️️️
Джони
59'
Желтая карточка
Д. Льоренте
45'
+3
45'
Замена
Ф. Орельяна
️️️️
Э. Гарай
ГОЛ! 2:0!
С. Рамирес
Пас отдал
Ф. Рикка
40'
39'
Желтая карточка
Э. Мангала
ГОЛ! 1:0!
Ресио
Пас отдал
Х. Онтиверос
36'
Желтая карточка
Ресио
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Малага
13
Идрисс Камени
ВР
16
Федерико Рикка
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
23
Луис Эрнандес
ЦЗ
16
Роберто Росалес
ЦЗ
24
Джони
ЛВ
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
4
Игнасио Камачо
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
36
Ресио
ПП
19
Сандро Рамирес
ЦФ
Валенсия
25
Диего Алвес
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
33
Энцо Перес
ЦП
10
Альваро Медран
ЦП
18
Карлос Солер
ЦП
10
Даниэль Парехо
АП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
77
Санти Мина
ЦФ
Главный тренер
Сальвадор Гонсалес Воро
Малага
71
Денис Бойко
ВР
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
27
Хуанкар
ЦП
20
Кеко
ЦП
5
Гонсало Кастро
ЦП
6
Хосе Родригес
ЦП
19
Шарлес
ЦФ
Валенсия
1
Хауме
ВР
6
Гильерме Сикейра
ЛЗ
33
Адерлан Сантос
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
17
Нани
ЛВ
14
Фабиан Орельяна
ПВ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
4-2-3-1
13
Камени
16
Рикка
23
Эрнандес
16
Росалес
3
Льоренте
4
Камачо
36
Ресио
10
Онтиверос
8
Форнальс
24
Джони
19
Рамирес
4-3-1-2
25
Алвес
2
Канселу
5
Мангала
24
Гарай
3
Латорре
33
Перес
10
Медран
18
Солер
10
Парехо
77
Мина
16
Эль-Хаддади
24
Джони
27
Хуанкар
27
Хуанкар
24
Джони
10
Онтиверос
20
Кеко
20
Кеко
10
Онтиверос
19
Рамирес
19
Шарлес
19
Шарлес
19
Рамирес
16
Эль-Хаддади
17
Нани
17
Нани
16
Эль-Хаддади
24
Гарай
14
Орельяна
14
Орельяна
24
Гарай
10
Медран
11
Дзадза
11
Дзадза
10
Медран
Остались в запасе
Малага
Валенсия
71
Денис Бойко
ВР
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
5
Гонсало Кастро
ЦП
6
Хосе Родригес
ЦП
1
Хауме
ВР
6
Гильерме Сикейра
ЛЗ
33
Адерлан Сантос
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
Главный тренер
Сальвадор Гонсалес Воро
Остались в запасе
71
Денис Бойко
ВР
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
5
Гонсало Кастро
ЦП
6
Хосе Родригес
ЦП
Остались в запасе
1
Хауме
ВР
6
Гильерме Сикейра
ЛЗ
33
Адерлан Сантос
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
Главный тренер
Сальвадор Гонсалес Воро
Статистика матча Малага - Валенсия
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Главный судья:
Игнасио Иглесиас Вильянуэва
(Пуэнтедеуме)
Стадион:
Ла Росаледа
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