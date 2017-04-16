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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Севилья
Валенсия - Севилья: обзор матча 16 апреля 2017
Валенсия
16.04.2017, воскресенье, 17:15
Испания. Примера, 32 тур
0 : 0
Завершен
Севилья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Севилья
Замена
С. Мина
️️️️
Д. Парехо
87'
82'
Замена
В. Монтойя
️️️️
Ф. Васкес
Замена
Нани
️️️️
Ф. Орельяна
80'
Замена
Ж. Канселу
️️️️
М. Эль-Хаддади
73'
70'
Желтая карточка
В. Иборра
65'
Желтая карточка
С. Йоветич
Желтая карточка
К. Солер
50'
Желтая карточка
Э. Перес
30'
Желтая карточка
А. Латорре
22'
15'
Замена
С. Йоветич
️️️️
Витоло
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
25
Диего Алвес
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
10
Даниэль Парехо
ЦП
18
Карлос Солер
ЦП
33
Энцо Перес
ПП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Главный тренер
Сальвадор Гонсалес Воро
Севилья
15
Серхио Рико
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
2
Николас Пареха
ЦЗ
7
Витоло
ЛВ
10
Висенте Иборра
ЦП
20
Франко Васкес
АП
15
Стивен Н'Зонзи
ПП
7
Пабло Сарабия
ПВ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Валенсия
1
Хауме
ВР
6
Гильерме Сикейра
ЛЗ
33
Адерлан Сантос
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
17
Нани
ЛВ
10
Альваро Медран
ЦП
77
Санти Мина
ЦФ
Севилья
13
Давид Сорья
ВР
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
23
Даниэль Карришу
ЦП
10
Вальтер Монтойя
ЦП
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
4-3-1-2
25
Алвес
3
Латорре
24
Гарай
5
Мангала
33
Монтойя
10
Парехо
18
Солер
33
Перес
14
Орельяна
11
Дзадза
16
Эль-Хаддади
4-2-3-1
15
Серхио Рико
25
Мариано
2
Лангле
2
Пареха
18
Эскудеро
15
Н'Зонзи
10
Иборра
7
Сарабия
20
Васкес
7
Витоло
32
Корреа
16
Эль-Хаддади
2
Канселу
2
Канселу
16
Эль-Хаддади
14
Орельяна
17
Нани
17
Нани
14
Орельяна
10
Парехо
77
Мина
77
Мина
10
Парехо
20
Васкес
10
Монтойя
10
Монтойя
20
Васкес
7
Витоло
9
Йоветич
9
Йоветич
7
Витоло
Остались в запасе
Валенсия
Севилья
1
Хауме
ВР
6
Гильерме Сикейра
ЛЗ
33
Адерлан Сантос
ЦЗ
10
Альваро Медран
ЦП
Главный тренер
Сальвадор Гонсалес Воро
13
Давид Сорья
ВР
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
23
Даниэль Карришу
ЦП
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Остались в запасе
1
Хауме
ВР
6
Гильерме Сикейра
ЛЗ
33
Адерлан Сантос
ЦЗ
10
Альваро Медран
ЦП
Остались в запасе
13
Давид Сорья
ВР
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
23
Даниэль Карришу
ЦП
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Сальвадор Гонсалес Воро
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Статистика матча Валенсия - Севилья
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Луис Гонсалес Гонсалес
(Кастилия-Леон)
Стадион:
Месталья
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