Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Поль Ласн
Статистика
Поль Ласн - статистика
Завершил карьеру
16 января 1989 (37)
#6 | Полузащитник
183 см | 75 кг
Франция
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Франция. Лига 2 2023/2024
Франция. Кубок 2022/2023
Франция. Кубок 2021/2022
Франция. Лига 1 2021/2022
Франция. Лига 1 2020/2021
Франция. Лига 1 2019/2020
Франция. Кубок лиги 2018/2019
Франция. Лига 1 2018/2019
Франция. Кубок лиги 2017/2018
Франция. Лига 1 2017/2018
Франция. Кубок лиги 2016/2017
Франция. Лига 1 2016/2017
Франция. Лига 1 2015/2016
Франция. Лига 1 2011/2012
Команда
И
Г
П
Ж
К
Брест
16
0
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 38 тур
Брест
2 : 4
21.05.2022
Бордо
1' - 80'
Франция. Лига 1, 37 тур
Монако
4 : 2
14.05.2022
Брест
1' - 90'
Франция. Лига 1, 36 тур
Брест
0 : 1
07.05.2022
Страсбур
1' - 76'
Франция. Лига 1, 35 тур
Брест
2 : 0
01.05.2022
Клермон
1' - 90'
Франция. Лига 1, 34 тур
Метц
0 : 1
24.04.2022
Брест
Был в запасе
Франция. Лига 1, 33 тур
Брест
2 : 1
20.04.2022
Лион
1' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Сент-Этьен
2 : 1
16.04.2022
Брест
Был в запасе
Франция. Лига 1, 31 тур
Брест
1 : 1
10.04.2022
Нант
1' - 90'
Франция. Лига 1, 30 тур
Монпелье
1 : 2
03.04.2022
Брест
1' - 90'
Франция. Лига 1, 29 тур
Анжер
1 : 0
20.03.2022
Брест
Был в запасе
Франция. Лига 1, 28 тур
Брест
1 : 4
13.03.2022
Марсель
Был в запасе
Франция. Лига 1, 27 тур
Ланс
0 : 1
05.03.2022
Брест
74' - 90'
Франция. Лига 1, 26 тур
Брест
0 : 1
27.02.2022
Лорьян
71' - 90'
Франция. Лига 1, 25 тур
Реймс
1 : 1
20.02.2022
Брест
79' - 90'
87'
Франция. Лига 1, 24 тур
Брест
5 : 1
13.02.2022
Труа
75' - 90'
82'
Франция. Лига 1, 22 тур
Брест
2 : 0
22.01.2022
Лилль
1' - 90'
Франция. Лига 1, 21 тур
ПСЖ
2 : 0
15.01.2022
Брест
59' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Брест
0 : 3
09.01.2022
Ницца
1' - 76'
Франция. Лига 1, 19 тур
Труа
1 : 1
22.12.2021
Брест
1' - 60'
Франция. Лига 1, 18 тур
Брест
0 : 4
11.12.2021
Монпелье
77' - 90'
Главные новости
Канчельскис призвал российских футболистов уезжать из России
10:31
3
«Болельщики сильно обидятся»: Генич сказал горькую правду о клубе РПЛ
09:24
1
Ловчев раскрыл свое отношение к алкоголю
09:14
2
Скорая отставка в РПЛ, странный намек Генича, пенсия Ловчева, угроза Роналду и другие новости
00:59
Генич предостерег клуб РПЛ от «очень большой ошибки»
00:30
1
АПЛ. «Челси» Алонсо крупно уступил в дерби (0:3)
00:11
2
Лещенко увидел «абсурдную ситуацию» в российском футболе
Вчера, 22:52
14
Ловчев сообщил, кто открыл ему глаза на российский футбол
Вчера, 22:23
6
Генич намекнул на нечестный характер топ-матча РПЛ
Вчера, 22:07
7
Хави удивил первым своим составом сборной Нидерландов
Вчера, 21:33
2
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+