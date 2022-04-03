Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Поль Ласн - статистика

    #6 | Полузащитник
    Имя Поль
    Фамилия Ласн
    Команда Париж
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 16 января 1989 (34 года)
    Рост 183
    Вес 75
    Стоимость:
    € 400
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    08.02.2023 1' - 77' Париж 1:2
    (5:6)п         		Анси Франция. Кубок, 1/8 финала
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Брест 16 0 1 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.05.2022 1' -80' Брест (Брест) 2:4 Бордо (Бордо)
    14.05.2022 1' -90' Монако (Монако) 4:2 Брест (Брест)
    07.05.2022 1' -76' Брест (Брест) 0:1 Страсбур (Страсбур)
    01.05.2022 1' -90' Брест (Брест) 2:0 Клермон (Клермон-Ферранд)
    24.04.2022 Был в запасе Метц (Метц) 0:1 Брест (Брест)
    20.04.2022 1' -90' Брест (Брест) 2:1 Лион (Лион)
    16.04.2022 Был в запасе Сент-Этьен (Сент-Этьен) 2:1 Брест (Брест)
    10.04.2022 1' -90' Брест (Брест) 1:1 Нант (Нант)
    03.04.2022 1' -90' Монпелье (Монпелье) 1:2 Брест (Брест)
    20.03.2022 Был в запасе Анжер (Анжер) 1:0 Брест (Брест)
    13.03.2022 Был в запасе Брест (Брест) 1:4 Марсель (Марсель)
    05.03.2022 74' -90' Ланс (Ланс) 0:1 Брест (Брест)
    27.02.2022 71' -90' Брест (Брест) 0:1 Лорьян (Лорьян)
    20.02.2022 79' -90' Реймс (Реймс) 1:1 Брест (Брест)
    87'
    13.02.2022 75' -90' Брест (Брест) 5:1 Труа (Труа)
    82'
    22.01.2022 1' -90' Брест (Брест) 2:0 Лилль (Лилль)
    15.01.2022 59' -90' ПСЖ (Париж) 2:0 Брест (Брест)
    09.01.2022 1' -76' Брест (Брест) 0:3 Ницца (Ницца)
    22.12.2021 1' -60' Труа (Труа) 1:1 Брест (Брест)
    11.12.2021 77' -90' Брест (Брест) 0:4 Монпелье (Монпелье)
    • Читайте нас: 
    11