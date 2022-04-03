Поль Ласн - статистика
#6 | Полузащитник
|Имя
|Поль
|Фамилия
|Ласн
|Команда
|Париж
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|16 января 1989 (34 года)
|Рост
|183
|Вес
|75
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Поль
|Фамилия
|Ласн
|Команда
|Париж
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|16 января 1989 (34 года)
|Рост
|183
|Вес
|75
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Брест
|16
|0
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.05.2022
|1' -80'
|Брест (Брест)
|2:4
|Бордо (Бордо)
|14.05.2022
|1' -90'
|Монако (Монако)
|4:2
|Брест (Брест)
|07.05.2022
|1' -76'
|Брест (Брест)
|0:1
|Страсбур (Страсбур)
|01.05.2022
|1' -90'
|Брест (Брест)
|2:0
|Клермон (Клермон-Ферранд)
|24.04.2022
|Был в запасе
|Метц (Метц)
|0:1
|Брест (Брест)
|20.04.2022
|1' -90'
|Брест (Брест)
|2:1
|Лион (Лион)
|16.04.2022
|Был в запасе
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|2:1
|Брест (Брест)
|10.04.2022
|1' -90'
|Брест (Брест)
|1:1
|Нант (Нант)
|03.04.2022
|1' -90'
|Монпелье (Монпелье)
|1:2
|Брест (Брест)
|20.03.2022
|Был в запасе
|Анжер (Анжер)
|1:0
|Брест (Брест)
|13.03.2022
|Был в запасе
|Брест (Брест)
|1:4
|Марсель (Марсель)
|05.03.2022
|74' -90'
|Ланс (Ланс)
|0:1
|Брест (Брест)
|27.02.2022
|71' -90'
|Брест (Брест)
|0:1
|Лорьян (Лорьян)
|20.02.2022
|79' -90'
|Реймс (Реймс)
|1:1
|Брест (Брест)
|87'
|13.02.2022
|75' -90'
|Брест (Брест)
|5:1
|Труа (Труа)
|82'
|22.01.2022
|1' -90'
|Брест (Брест)
|2:0
|Лилль (Лилль)
|15.01.2022
|59' -90'
|ПСЖ (Париж)
|2:0
|Брест (Брест)
|09.01.2022
|1' -76'
|Брест (Брест)
|0:3
|Ницца (Ницца)
|22.12.2021
|1' -60'
|Труа (Труа)
|1:1
|Брест (Брест)
|11.12.2021
|77' -90'
|Брест (Брест)
|0:4
|Монпелье (Монпелье)