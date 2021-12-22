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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Труа - Брест
Труа - Брест: обзор матча 22 декабря 2021
Труа
22.12.2021, среда, 23:00
Франция. Лига 1, 19 тур
1 : 1
Завершен
Брест
80'
А. Рами
5'
Ф. Онора
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Труа - Брест
90'
Замена
Л. Брассье
️️️️
Ф. Онора
Замена
Ю. Коне
️️️️
А. Рами
90'
Замена
Б. Домингес
️️️️
Т. Дингом
90'
88'
Замена
У. Маньетти
️️️️
С. Мунье
ГОЛ! 1:1!
А. Рами
80'
Замена
У. Эль-Хаджам
️️️️
Х. Шавалерен
64'
Замена
Н. Шадли
️️️️
Д. Жиродо
64'
60'
Замена
И. Кардона
️️️️
Ж. ле Дуарон
60'
Замена
Р. Февр
️️️️
П. Ласн
Желтая карточка
А. Рами
54'
Замена
Р. Рипар
️️️️
И. Каборе
46'
22'
Желтая карточка
К. Эрейе
Вторая желтая
Ж. Мулен
13'
Желтая карточка
Ж. Мулен
13'
Желтая карточка
И. Каборе
13'
5'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Онора
Пас отдал
Ж. Дюверн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Труа
93
Готье Гайо
ВР
4
Жулиан Бьянсон
ЛЗ
8
Джимми Жиродо
ЦЗ
21
Йоанн Салмье
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
12
Исса Каборе
ПЗ
5
Флориан Тардье
ОП
7
Хавьер Шавалерен
ОП
26
Роминиге Куаме
ЦП
17
Мама Бальде
ЦФ
5
Тристан Дингом
ЦФ
Главный тренер
Лорен Баттлес
Брест
40
Марко Бизот
ВР
93
Жан-Кевин Дюверн
ЛЗ
5
Брендан Шардонне
ЦЗ
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
6
Поль Ласн
ОП
6
Люсьен Агум
ОП
93
Харис Белькебла
ЦП
9
Франк Онора
АП
9
Жереми ле Дуарон
ЦФ
9
Стив Мунье
ЦФ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Труа
40
Жесси Мулен
ВР
14
Эрик Палмер-Браун
ЦЗ
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
99
Юссуф Коне
ЦЗ
19
Брендон Домингес
ЦП
7
Дилан Шамбос
ЦП
77
Нассим Шадли
ПВ
9
Рено Рипар
ПВ
9
Хён-Джун Сук
ЦФ
Брест
30
Готье Ларсоннер
ВР
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
21
Йере Уронен
ЦЗ
8
Уго Маньетти
ЦП
80
Янга Мбок
ЦП
21
Ромен Февр
ПВ
19
Рафики Саид
ЦФ
20
Юссуф Баджи
ЦФ
7
Ирвин Кардона
ЦФ
3-4-1-2
93
Гайо
8
Жиродо
21
Салмье
23
Рами
4
Бьянсон
5
Тардье
7
Шавалерен
12
Каборе
26
Куаме
5
Дингом
17
Бальде
4-2-1-1-2
40
Бизот
18
Пьерр-Габриэль
5
Шардонне
29
Эрейе
93
Дюверн
6
Ласн
6
Агум
93
Белькебла
9
Онора
9
Мунье
9
ле Дуарон
8
Жиродо
77
Шадли
77
Шадли
8
Жиродо
12
Каборе
9
Рипар
9
Рипар
12
Каборе
7
Шавалерен
2
Эль-Хаджам
2
Эль-Хаджам
7
Шавалерен
23
Рами
99
Коне
99
Коне
23
Рами
5
Дингом
19
Домингес
19
Домингес
5
Дингом
6
Ласн
21
Февр
21
Февр
6
Ласн
9
Онора
3
Брассье
3
Брассье
9
Онора
9
Мунье
8
Маньетти
8
Маньетти
9
Мунье
9
ле Дуарон
7
Кардона
7
Кардона
9
ле Дуарон
Остались в запасе
Труа
Брест
40
Жесси Мулен
ВР
14
Эрик Палмер-Браун
ЦЗ
7
Дилан Шамбос
ЦП
9
Хён-Джун Сук
ЦФ
Главный тренер
Лорен Баттлес
30
Готье Ларсоннер
ВР
21
Йере Уронен
ЦЗ
80
Янга Мбок
ЦП
19
Рафики Саид
ЦФ
20
Юссуф Баджи
ЦФ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Остались в запасе
40
Жесси Мулен
ВР
14
Эрик Палмер-Браун
ЦЗ
7
Дилан Шамбос
ЦП
9
Хён-Джун Сук
ЦФ
Остались в запасе
30
Готье Ларсоннер
ВР
21
Йере Уронен
ЦЗ
80
Янга Мбок
ЦП
19
Рафики Саид
ЦФ
20
Юссуф Баджи
ЦФ
Главный тренер
Лорен Баттлес
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Статистика матча Труа - Брест
3
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Труа
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
3 : 1
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Труа
1 : 3
17.10.2026
Ланс
Брест
Франция. Лига 1, 12 тур
Брест
- : -
27.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
1 : 1
17.10.2026
Брест
Информация о матче
Стадион:
Стад де Л'Аубе
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