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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монако - Брест
Монако - Брест: обзор матча 14 мая 2022
Монако
14.05.2022, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 37 тур
4 : 2
Завершен
Брест
44'
В. Бен-Йеддер (П)
51'
В. Бен-Йеддер
54'
В. Бен-Йеддер
70'
К. Фолланд
10'
Ж. Дюверн
23'
Ю. Белаили
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Монако - Брест
Замена
М. Боадю
️️️️
В. Бен-Йеддер
89'
Замена
Ж. Лукас
️️️️
К. Фолланд
89'
Замена
Ж. Мартинш
️️️️
А. Головин
79'
78'
Замена
Б. Шардонне
️️️️
К. Эрейе
77'
Замена
Р. Саид
️️️️
Ю. Белаили
ГОЛ! 4:2!
К. Фолланд
70'
64'
Замена
Х. Белькебла
️️️️
У. Маньетти
Желтая карточка
К. Фолланд
62'
56'
Замена
Ж. ле Дуарон
️️️️
И. Кардона
ГОЛ! 3:2!
В. Бен-Йеддер
Пас отдал
О. Чуамени
54'
Замена
И. Якобс
️️️️
Вандерсон
54'
ГОЛ! 2:2!
В. Бен-Йеддер
Пас отдал
К. Фолланд
51'
45'
+3
Желтая карточка
К. Эрейе
Желтая карточка
А. Головин
45'
+3
ГОЛ с пенальти! 1:2!
В. Бен-Йеддер
44'
23'
ГОЛ! 0:2!
Ю. Белаили
Пас отдал
Ж. Дюверн
10'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Дюверн
Пас отдал
У. Маньетти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
1
Александр Нюбель
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
21
Аксель Дисаси
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
2
Вандерсон
ПЗ
14
Орельен Чуамени
ОП
24
Юссуф Фофана
ЦП
10
Александр Головин
АП
31
Кевин Фолланд
ЦФ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Брест
40
Марко Бизот
ВР
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
93
Жан-Кевин Дюверн
ЦЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
11
Юсеф Белаили
ЛВ
6
Люсьен Агум
ОП
6
Поль Ласн
ОП
8
Уго Маньетти
ЦП
10
Мартин Сатриано
ЦФ
7
Ирвин Кардона
ЦФ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Монако
1
Вито Манноне
ВР
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
4
Исмаил Якобс
ЛВ
6
Жеан Лукас
ЦП
8
Элиот Матацо
ЦП
10
Софьян Диоп
АП
10
Желсон Мартинш
ПВ
10
Майрон Боадю
ЦФ
Брест
30
Готье Ларсоннер
ВР
5
Брендан Шардонне
ЦЗ
32
Дени Бен
ЦЗ
21
Йере Уронен
ЦЗ
93
Харис Белькебла
ЦП
80
Янга Мбок
ЦП
9
Стив Мунье
ЦФ
9
Жереми ле Дуарон
ЦФ
19
Рафики Саид
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Нюбель
2
Агилар
21
Дисаси
5
Бадьяшиль
12
Энрике
14
Чуамени
2
Вандерсон
24
Фофана
10
Головин
10
Бен-Йеддер
31
Фолланд
4-2-1-1-2
40
Бизот
18
Пьерр-Габриэль
29
Эрейе
93
Дюверн
3
Брассье
6
Агум
6
Ласн
8
Маньетти
11
Белаили
7
Кардона
10
Сатриано
31
Фолланд
6
Лукас
6
Лукас
31
Фолланд
2
Вандерсон
4
Якобс
4
Якобс
2
Вандерсон
10
Головин
10
Мартинш
10
Мартинш
10
Головин
10
Бен-Йеддер
10
Боадю
10
Боадю
10
Бен-Йеддер
29
Эрейе
5
Шардонне
5
Шардонне
29
Эрейе
8
Маньетти
93
Белькебла
93
Белькебла
8
Маньетти
7
Кардона
9
ле Дуарон
9
ле Дуарон
7
Кардона
11
Белаили
19
Саид
19
Саид
11
Белаили
Остались в запасе
Монако
Брест
1
Вито Манноне
ВР
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
8
Элиот Матацо
ЦП
10
Софьян Диоп
АП
Главный тренер
Филипп Клеман
30
Готье Ларсоннер
ВР
32
Дени Бен
ЦЗ
21
Йере Уронен
ЦЗ
80
Янга Мбок
ЦП
9
Стив Мунье
ЦФ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
8
Элиот Матацо
ЦП
10
Софьян Диоп
АП
Остались в запасе
30
Готье Ларсоннер
ВР
32
Дени Бен
ЦЗ
21
Йере Уронен
ЦЗ
80
Янга Мбок
ЦП
9
Стив Мунье
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Статистика матча Монако - Брест
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Монако
Лига конференций, 4 тур
Хартс
- : -
26.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Брест
Франция. Лига 1, 12 тур
Брест
- : -
27.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
1 : 1
17.10.2026
Брест
Информация о матче
Стадион:
Луи II
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