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Реми Кабелла
Новости
€ 1,20 млн
Реми Кабелла - новости
Нант
8 марта 1990 (36), Аяччо
#20 | Полузащитник
171 см | 63 кг
Франция | Италия
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Фото
Сафонов обменялся майками с экс-игроком «Краснодара» после матча с «Лиллем»
2025.03.02 10:03
Фото
Определен лучший игрок топ-5 лиг Европы по созданным голевым моментам в этом сезоне
2023.05.08 09:11
Фото
«Лилль» усилился экс-игроком «Краснодара»
2022.07.10 20:40
1
«Монпелье» надеется продлить контракт с экс-полузащитником «Краснодара» Кабелла. Он хочет поиграть за границей
2022.06.13 08:45
1
Экс-полузащитник «Краснодара» Кабелла выбыл до конца сезона
2022.05.07 10:23
2
Фото
Кабелла подписал контракт с «Монпелье». Месяц назад он расторг контакт с «Краснодаром»
2022.04.06 13:15
2
Кабелла – об уходе из «Краснодара»: «Я опустошен, мне там нравилось»
2022.03.26 12:30
6
Шиманьски может перейти в «Реал Сосьедад». Также клуб рассматривает Классона и Кабелла
2022.03.21 20:17
3
Фото
Кабелла: «Благодарю «Краснодар» за эти три года. Спасибо Галицкому за доверие»
2022.03.09 16:44
4
Фото
«Краснодар» расторг контракт с Кабелла
2022.03.09 15:44
5
Кабелла сегодня разорвет контракт с «Краснодаром» («СЭ»)
2022.03.09 15:36
1
«Краснодар» приостановил контракты с восемью легионерами
2022.03.03 17:17
14
«Краснодар» хочет продлить контракты с Классоном и Кабелла
2022.01.10 12:34
3
Агент Кабелла – о продлении контракта с «Краснодаром»: «Новостей пока нет»
2022.01.03 17:15
1
Кабелла – о будущем в «Краснодаре»: «Окончательное решение я приму в конце января или в феврале»
2021.12.16 11:09
3
Кабелла: «Краснодар» был бы в четверке сильнейших команд Франции»
2021.12.15 18:04
7
Кабелла: «Сент-Этьен» ошибся, отпустив меня в «Краснодар»
2021.12.15 16:47
5
Кабелла – лучший игрок «Краснодара» в ноябре
2021.12.10 17:57
1
«Бешикташ» хочет подписать Кабелла из «Краснодара» на замену Тейшейре
2021.12.03 16:49
4
Видео
Кабелла второй раз подряд признан лучшим игроком матча РПЛ
2021.11.27 22:58
3
Крыховяк, Кабелла, Кордоба – в основе «Краснодара»; Кофрие, Игнатов, Ларссон сыграют у «Спартака»
2021.11.20 17:54
11
Кабелла может бесплатно уйти из «Краснодара» в «Бешикташ»
2021.11.11 09:17
5
ЦСКА выпустил на матч с «Краснодаром» Ахметова, Мухина, Заболотного; Крыховяк, Кабелла, Кордоба – в старте краснодарцев
2021.10.02 18:04
3
Фото
Дзюба и 4 игрока «Краснодара» – в символической сборной 9-го тура РПЛ по версии WhoScored
2021.09.28 14:56
8
Фото
Кабелла: «Я рад быть в «Краснодаре». Очень уважаю свой выбор»
2021.09.18 12:20
7
Кабелла: «Возможно, мой трансфер в «Краснодар» был ошибкой»
2021.09.17 16:23
33
Кабелла – лучший игрок сезона РПЛ по точным пасам в финальную треть поля
2021.08.21 18:15
Товарищеский матч. «Краснодар» благодаря Кабелла ушел от поражения от «Легии»
2021.06.23 19:11
Кабелла – лучший игрок сезона в «Краснодаре»
2021.05.28 17:25
2
Фото
Малком – лучший игрок РПЛ по проценту успешных обводок. Мозес и Влашич – в топ-3
2021.05.19 17:33
13
1
2
3
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