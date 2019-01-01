Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: реальный заголовок желтой прессы или выдумка?
Тест: реальный заголовок желтой прессы или выдумка?
2 Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?
Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?
3 Угадай бывшего футболиста по новой профессии
Угадай бывшего футболиста по новой профессии

Кабелла сегодня разорвет контракт с «Краснодаром» («СЭ»)

Полузащитник Реми Кабелла покинет «Краснодар»

Сегодня 32-летний француз разорвет контракт с российским клубом, сообщает «СЭ» со ссылкой на источник, близкий к футболисту.

  • Контракт Кабелла истекает летом 2022 года.
  • Он выступает за «Краснодар» с 2019 года.
  • В текущем сезоне Кабелла забил 4 гола и сделал 7 ассистов в 18 матчах.

Игра: узнаешь Джикию, Головина и Смолова?

«Краснодар» расторг контракт с Кабелла

«Краснодар» приостановил контракты с восемью легионерами

«Краснодар» хочет продлить контракты с Классоном и Кабелла

Источник: «Спорт-Экспесс»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 15:36
Комментарии1
...
  • ...
    Рейтинг: +3935

    mutabor0992 26 минут назад

    Начался...Исход!(Exodus)!

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11