Кабелла сегодня разорвет контракт с «Краснодаром» («СЭ»)

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Полузащитник Реми Кабелла покинет «Краснодар»
Сегодня 32-летний француз разорвет контракт с российским клубом, сообщает «СЭ» со ссылкой на источник, близкий к футболисту.
- Контракт Кабелла истекает летом 2022 года.
- Он выступает за «Краснодар» с 2019 года.
- В текущем сезоне Кабелла забил 4 гола и сделал 7 ассистов в 18 матчах.
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