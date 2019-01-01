Кабелла сегодня разорвет контракт с «Краснодаром» («СЭ»)

Полузащитник Реми Кабелла покинет «Краснодар»

Сегодня 32-летний француз разорвет контракт с российским клубом, сообщает «СЭ» со ссылкой на источник, близкий к футболисту.

Контракт Кабелла истекает летом 2022 года.

Он выступает за «Краснодар» с 2019 года.

В текущем сезоне Кабелла забил 4 гола и сделал 7 ассистов в 18 матчах.

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