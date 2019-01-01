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Кабелла: «Благодарю «Краснодар» за эти три года. Спасибо Галицкому за доверие»

Полузащитник Реми Кабелла прокомментировал расторжение контракта с «Краснодаром».

«Я от всего сердца благодарю «Краснодар» за эти три года. Я благодарю всех в клубе за то, что они помогали мне каждый день.

Спасибо всем игрокам, спасибо всем болельщикам, спасибо руководителям и президенту за доверие. Всем сердцем с вами. Я люблю вас», – написал Кабелла в инстаграме.

  • 32-летний француз выступал за «Краснодар» с 2019 года.
  • В текущем сезоне он забил 4 гола и сделал 7 ассистов в 18 матчах.
  • Ранее клуб покинул полузащитник Виктор Классон.

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«Краснодар» расторг контракт с Кабелла

Кабелла сегодня разорвет контракт с «Краснодаром» («СЭ»)

«Краснодар» приостановил контракты с восемью легионерами

Источник: инстаграм Кабеллы

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