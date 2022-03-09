«Краснодар» расторг контракт с Кабелла

«Краснодар» объявил об уходе полузащитника Реми Кабелла.

«Клуб и Кабелла договорились о расторжении контракта по взаимному согласию. Мы благодарим Реми Кабеллу за игру и желаем удачи в дальнейшей карьере!» – говорится в сообщении «Краснодара».

32-летний француз выступал за «Краснодар» с 2019 года.

В текущем сезоне он забил 4 гола и сделал 7 ассистов в 18 матчах.

Ранее клуб покинул полузащитник Виктор Классон.

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