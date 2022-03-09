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«Краснодар» расторг контракт с Кабелла

9 марта 2022, 15:44
5

«Краснодар» объявил об уходе полузащитника Реми Кабелла.

«Клуб и Кабелла договорились о расторжении контракта по взаимному согласию. Мы благодарим Реми Кабеллу за игру и желаем удачи в дальнейшей карьере!» – говорится в сообщении «Краснодара».

  • 32-летний француз выступал за «Краснодар» с 2019 года.
  • В текущем сезоне он забил 4 гола и сделал 7 ассистов в 18 матчах.
  • Ранее клуб покинул полузащитник Виктор Классон.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Игра: узнаешь Джикию, Головина и Смолова?

Источник: инстаграм «Краснодара»
Россия. Премьер-лига Краснодар Кабелла Реми
Комментарии (5)
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piligrim1986
1646830881
чем больше нас, тем меньше их
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Cubinec1989
1646836626
Спасибо за проведенные в составе КРАСНОДАРА игры!
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Hektor 84
1646844169
Еще один престарелый баласт! Крысовяк, Классон и кобыла)))
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Кузьмич на трибуне
1646852314
Не никакого желания сказать доброе слово . Так и срывается с языка: " Да по шё л т ы"
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petrucho-spb
1646892994
На руку российскому футболу. Может вернёмся всё же к лету, господа чинуши. Хватит наигрались в натовские игры.
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