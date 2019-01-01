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Кабелла – об уходе из «Краснодара»: «Я опустошен, мне там нравилось»

Бывший полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла рассказал о своем уходе из российского клуба.

«Сначала мы не очень понимали, что происходит. Я думал, что через пару недель все успокоится, и я смогу вернуться и продолжить играть. Но мы быстро поняли, что все будет только хуже. Тогда семья сказала мне, что возвращению в Россию невозможно.

Я не настаивал на уходе из «Краснодара». Клуб прислал мне документ, так же поступили и с Виктором Классоном, контракт которого тоже подходил к концу. Я подписал его чуть больше чем через неделю.

Хотел, чтобы у меня было время на размышления, мне хотелось обсудить все с друзьями, ведь это означало, что я останусь без зарплаты. Но безопасность была приоритетом.

Мне очень нравилось в «Краснодаре». Я отлично ладил со всеми – от президента до поваров. В идеале я бы хотел уйти, выиграв трофей или пройдя в еврокубки. Но обстоятельства сделали это невозможным. Я опустошен», – сказал француз.

  • 32-летний Кабелла выступал за «Краснодар» с 2019 года.
  • Он провел 62 матча, забил 17 голов и отдал 10 ассистов.

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Источник: Get French Football News

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