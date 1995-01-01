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    Крыховяк, Кабелла, Кордоба – в основе «Краснодара»; Кофрие, Игнатов, Ларссон сыграют у «Спартака»

    Стали известны стартовые составы команд на матч 15-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Спартаком».

    «Краснодар»: Сафонов, Петров, Сорокин, Черников, Кайо, Ионов, Сперцян, Крыховяк, Вилена, Кабелла, Кордоба.

    Запасные: Городов, Агкацев, Чернов, Спаич, Сточкий, Классон, Стрельник, Кривцов, Ильин.

    «Спартак»: Селихов, Джикия, Жиго, Кофрие, Айртон, Мозес, Умяров, Игнатов, Промес, Ларссон, Соболев.

    Запасные: Ребров, Максименко, Марков, Ещенко, Кутепов, Рассказов, Ломовицкий, Левченков, Денисов, Шитов.

    • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию матча на стадионе «Краснодар», который начнется в 19:00 по Москве.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: РПЛ

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +14998

      Garrincha58 4 минуты назад

      Спартак вперёд Краснодар ваша команда

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1166

      Frankfurt Am Main 44 минуты назад

      А Реброва вроде назначели координатором.

      1
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      Рейтинг: +11472

      Cleaner 51 минуту назад

      Соболев! Значит Спартак сегодня забивать не собирается. И опять будет "какая боль, какая боль"... Продолжать песенку не буду, все ее уже выучили...)))

      1
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      Рейтинг: +30505

      oyabun > Cleaner 40 минут назад

      Да в Спартаке просто играть больше некому. В запасных почти все из дубля.

      2
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      Рейтинг: +17498

      derrik2000 > oyabun 11 минут назад

      Вот и Адриано как раз к месту нарисовался... ))

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