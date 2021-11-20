Крыховяк, Кабелла, Кордоба – в основе «Краснодара»; Кофрие, Игнатов, Ларссон сыграют у «Спартака»

Стали известны стартовые составы команд на матч 15-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Спартаком».
«Краснодар»: Сафонов, Петров, Сорокин, Черников, Кайо, Ионов, Сперцян, Крыховяк, Вилена, Кабелла, Кордоба.
Запасные: Городов, Агкацев, Чернов, Спаич, Сточкий, Классон, Стрельник, Кривцов, Ильин.
«Спартак»: Селихов, Джикия, Жиго, Кофрие, Айртон, Мозес, Умяров, Игнатов, Промес, Ларссон, Соболев.
Запасные: Ребров, Максименко, Марков, Ещенко, Кутепов, Рассказов, Ломовицкий, Левченков, Денисов, Шитов.
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию матча на стадионе «Краснодар», который начнется в 19:00 по Москве.
Источник: РПЛ