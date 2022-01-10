«Краснодар» хочет продлить контракты с Классоном и Кабелла

«Краснодар» рассчитывает сохранить в составе полузащитников Виктора Классона и Реми Кабелла.

Клуб планирует предложить обоим футболистам продлить контракты, истекающие летом этого года.

В «Краснодаре» считают, что лучше заключить новые соглашения с уже проверенными легионерами, чем искать новых игроков им на замену.