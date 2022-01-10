«Краснодар» хочет продлить контракты с Классоном и Кабелла

«Краснодар» рассчитывает сохранить в составе полузащитников Виктора Классона и Реми Кабелла.
Клуб планирует предложить обоим футболистам продлить контракты, истекающие летом этого года.
В «Краснодаре» считают, что лучше заключить новые соглашения с уже проверенными легионерами, чем искать новых игроков им на замену.
- Классон выступает за «Краснодар» с 2017 года, в текущем сезоне он забил 3 мяча и сделал 2 ассиста в 20 играх.
- Кабелла играет за команду с 2019 года, в этом сезоне он отличился 4 голами и 7 результативными передачи в 18 матчах.
Источник: «Матч ТВ»