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    «Краснодар» хочет продлить контракты с Классоном и Кабелла

    «Краснодар» рассчитывает сохранить в составе полузащитников Виктора Классона и Реми Кабелла.

    Клуб планирует предложить обоим футболистам продлить контракты, истекающие летом этого года.

    В «Краснодаре» считают, что лучше заключить новые соглашения с уже проверенными легионерами, чем искать новых игроков им на замену.

    • Классон выступает за «Краснодар» с 2017 года, в текущем сезоне он забил 3 мяча и сделал 2 ассиста в 20 играх.
    • Кабелла играет за команду с 2019 года, в этом сезоне он отличился 4 голами и 7 результативными передачи в 18 матчах.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 12:34
    Комментарии2
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      Рейтинг: +56247

      portero 8 минут назад

      тренера надо срочно и стоб он решал какие игроки ему интересны....

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      Рейтинг: +10

      rtyfgh3 1 час назад

      На что сегодня будешь ставить? Нашел? Если не хочешь всадить очередной раз свои копейки полагаясь на одну интуицию,
      советую заглянуть на профессиональный сайт прогнозов на футбол king-ball.ru Чуваки там выдают просто пушечную статистику,
      работают уже очень давно с 2013 года, так что не переживай, тебя там НЕ об манят!

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