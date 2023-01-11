Реми Кабелла - статистика
#17 | Полузащитник
|Имя
|Реми
|Фамилия
|Кабелла
|Команда
|Лилль
|Состав
|Основной
|Родной город
|Аяччо
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|8 марта 1990 (33 года)
|Рост
|171
|Вес
|63
Стоимость:
€ 5,00
млн
|Имя
|Реми
|Фамилия
|Кабелла
|Команда
|Лилль
|Состав
|Основной
|Родной город
|Аяччо
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|8 марта 1990 (33 года)
|Рост
|171
|Вес
|63
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|1' - 90'
|Ланс
|1:1
|Лилль
|Франция. Лига 1, 26 тур
|24.02.2023
|1' - 90'
|Лилль
|2:1
|Брест
|Франция. Лига 1, 25 тур
|90'
|19.02.2023
|1' - 88'
|ПСЖ
|4:3
|Лилль
|Франция. Лига 1, 24 тур
|12.02.2023
|1' - 90'
|Лилль
|2:0
|Страсбур
|Франция. Лига 1, 23 тур
|08.02.2023
|1' - 90'
|Лион
|
3:2
(4:2)п
|Лилль
|Франция. Кубок, 1/8 финала
|64'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лилль
|20
|4
|6
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|1' -90'
|Ланс (Ланс)
|1:1
|Лилль (Лилль)
|24.02.2023
|1' -90'
|Лилль (Лилль)
|2:1
|Брест (Брест)
|90'
|19.02.2023
|1' -88'
|ПСЖ (Париж)
|4:3
|Лилль (Лилль)
|12.02.2023
|1' -90'
|Лилль (Лилль)
|2:0
|Страсбур (Страсбур)
|04.02.2023
|63' -90'
|Ренн (Ренн)
|1:3
|Лилль (Лилль)
|85'
|01.02.2023
|1' -65'
|Лилль (Лилль)
|0:0
|Клермон (Клермон-Ферранд)
|29.01.2023
|1' -90'
|Ницца (Ницца)
|1:0
|Лилль (Лилль)
|15.01.2023
|66' -90'
|Лилль (Лилль)
|5:1
|Труа (Труа)
|88'
|11.01.2023
|1' -90'
|Брест (Брест)
|0:0
|Лилль (Лилль)
|02.01.2023
|1' -90'
|Лилль (Лилль)
|1:1
|Реймс (Реймс)
|28.12.2022
|1' -90'
|Клермон (Клермон-Ферранд)
|0:2
|Лилль (Лилль)
|72'
|13.11.2022
|1' -87'
|Лилль (Лилль)
|1:0
|Анжер (Анжер)
|36'
|06.11.2022
|1' -90'
|Лилль (Лилль)
|1:1
|Ренн (Ренн)
|30.10.2022
|1' -90'
|Лион (Лион)
|1:0
|Лилль (Лилль)
|23.10.2022
|1' -89'
|Лилль (Лилль)
|4:3
|Монако (Монако)
|39' 62'
|14.10.2022
|1' -84'
|Страсбур (Страсбур)
|0:3
|Лилль (Лилль)
|80'
|09.10.2022
|Был в запасе
|Лилль (Лилль)
|1:0
|Ланс (Ланс)
|02.10.2022
|46' -90'
|Лорьян (Лорьян)
|2:1
|Лилль (Лилль)
|04.09.2022
|1' -59'
|Монпелье (Монпелье)
|1:3
|Лилль (Лилль)
|41' 57'
|12.08.2022
|1' -90'
|Нант (Нант)
|1:1
|Лилль (Лилль)
|07.08.2022
|1' -90'
|Лилль (Лилль)
|4:1
|Осер (Осер)
|3' 39'