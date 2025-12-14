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Франция. Лига 2
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Реми Кабелла
Статистика
€ 1,20 млн
Реми Кабелла - статистика
Нант
8 марта 1990 (36), Аяччо
#20 | Полузащитник
171 см | 63 кг
Франция | Италия
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Олимпиакос
7
0
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Греция. Суперлига, 14 тур
Арис
0 : 0
14.12.2025
Олимпиакос
Был в запасе
Греция. Суперлига, 13 тур
Олимпиакос
3 : 0
06.12.2025
ОФИ
Был в запасе
Греция. Суперлига, 12 тур
Панетоликос
0 : 1
30.11.2025
Олимпиакос
Был в запасе
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
3 : 0
22.11.2025
Атромитос
Был в запасе
Греция. Суперлига, 10 тур
Кифисиас
1 : 3
09.11.2025
Олимпиакос
84' - 90'
Греция. Суперлига, 9 тур
Олимпиакос
2 : 1
01.11.2025
Арис
Был в запасе
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
2 : 0
26.10.2025
АЕК
1' - 63'
Греция. Суперлига, 7 тур
Ларисса
0 : 2
18.10.2025
Олимпиакос
58' - 90'
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАОК
2 : 1
05.10.2025
Олимпиакос
Был в запасе
Греция. Суперлига, 5 тур
Олимпиакос
3 : 2
27.09.2025
Левадиакос
75' - 90'
Греция. Суперлига, 4 тур
Панатинаикос
1 : 1
21.09.2025
Олимпиакос
1' - 80'
35'
Греция. Суперлига, 3 тур
Олимпиакос
5 : 0
13.09.2025
Пансерраикос
1' - 68'
66'
Греция. Суперлига, 2 тур
Волос
0 : 2
30.08.2025
Олимпиакос
90' - 90'
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