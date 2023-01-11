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    Реми Кабелла - статистика

    #17 | Полузащитник
    Имя Реми
    Фамилия Кабелла
    Команда Лилль
    Состав Основной
    Родной город Аяччо
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 8 марта 1990 (33 года)
    Рост 171
    Вес 63
    Стоимость:
    € 5,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 1' - 90' Ланс 1:1 Лилль Франция. Лига 1, 26 тур
    24.02.2023 1' - 90' Лилль 2:1 Брест Франция. Лига 1, 25 тур
    90'
    19.02.2023 1' - 88' ПСЖ 4:3 Лилль Франция. Лига 1, 24 тур
    12.02.2023 1' - 90' Лилль 2:0 Страсбур Франция. Лига 1, 23 тур
    08.02.2023 1' - 90' Лион 3:2
    (4:2)п         		Лилль Франция. Кубок, 1/8 финала
    64'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лилль 20 4 6 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.03.2023 1' -90' Ланс (Ланс) 1:1 Лилль (Лилль)
    24.02.2023 1' -90' Лилль (Лилль) 2:1 Брест (Брест)
    90'
    19.02.2023 1' -88' ПСЖ (Париж) 4:3 Лилль (Лилль)
    12.02.2023 1' -90' Лилль (Лилль) 2:0 Страсбур (Страсбур)
    04.02.2023 63' -90' Ренн (Ренн) 1:3 Лилль (Лилль)
    85'
    01.02.2023 1' -65' Лилль (Лилль) 0:0 Клермон (Клермон-Ферранд)
    29.01.2023 1' -90' Ницца (Ницца) 1:0 Лилль (Лилль)
    15.01.2023 66' -90' Лилль (Лилль) 5:1 Труа (Труа)
    88'
    11.01.2023 1' -90' Брест (Брест) 0:0 Лилль (Лилль)
    02.01.2023 1' -90' Лилль (Лилль) 1:1 Реймс (Реймс)
    28.12.2022 1' -90' Клермон (Клермон-Ферранд) 0:2 Лилль (Лилль)
    72'
    13.11.2022 1' -87' Лилль (Лилль) 1:0 Анжер (Анжер)
    36'
    06.11.2022 1' -90' Лилль (Лилль) 1:1 Ренн (Ренн)
    30.10.2022 1' -90' Лион (Лион) 1:0 Лилль (Лилль)
    23.10.2022 1' -89' Лилль (Лилль) 4:3 Монако (Монако)
    39' 62'
    14.10.2022 1' -84' Страсбур (Страсбур) 0:3 Лилль (Лилль)
    80'
    09.10.2022 Был в запасе Лилль (Лилль) 1:0 Ланс (Ланс)
    02.10.2022 46' -90' Лорьян (Лорьян) 2:1 Лилль (Лилль)
    04.09.2022 1' -59' Монпелье (Монпелье) 1:3 Лилль (Лилль)
    41' 57'
    12.08.2022 1' -90' Нант (Нант) 1:1 Лилль (Лилль)
    07.08.2022 1' -90' Лилль (Лилль) 4:1 Осер (Осер)
    3' 39'
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