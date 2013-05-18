Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Штефан Райзингер - статистика

Завершил карьеру
14 сентября 1981 (45)
#27 | Нападающий
185 см | 80 кг
Германия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Фортуна
24
7
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 34 тур
Ганновер-96
3 : 0
18.05.2013
Фортуна
52' - 90'
Германия. Бундеслига, 33 тур
Фортуна
1 : 2
11.05.2013
Нюрнберг
67' - 90'
Германия. Бундеслига, 32 тур
Айнтрахт
3 : 1
04.05.2013
Фортуна
1' - 59'
Германия. Бундеслига, 31 тур
Фортуна
1 : 2
27.04.2013
Боруссия Д
64' - 90'
74'
Германия. Бундеслига, 30 тур
Гамбург
2 : 1
20.04.2013
Фортуна
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 29 тур
Фортуна
2 : 2
13.04.2013
Вердер
1' - 81'
2, 48'
Германия. Бундеслига, 28 тур
Хоффенхайм
3 : 0
05.04.2013
Фортуна
84' - 90'
Германия. Бундеслига, 27 тур
Фортуна
1 : 4
30.03.2013
Байер
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 26 тур
Вольфсбург
1 : 1
15.03.2013
Фортуна
46' - 90'
Германия. Бундеслига, 23 тур
Шальке-04
2 : 1
23.02.2013
Фортуна
1' - 12'
Германия. Бундеслига, 22 тур
Фортуна
1 : 0
16.02.2013
Гройтер Фюрт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 21 тур
Фрайбург
1 : 0
10.02.2013
Фортуна
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 20 тур
Фортуна
3 : 1
02.02.2013
Штутгарт
1' - 80'
Германия. Бундеслига, 19 тур
Боруссия М
2 : 1
26.01.2013
Фортуна
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 18 тур
Фортуна
2 : 3
20.01.2013
Аугсбург
1' - 90'
73, 90'
90'
Германия. Бундеслига, 17 тур
Фортуна
2 : 1
15.12.2012
Ганновер-96
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 16 тур
Нюрнберг
2 : 0
08.12.2012
Фортуна
1' - 46'
26'
Германия. Бундеслига, 15 тур
Фортуна
4 : 0
30.11.2012
Айнтрахт
1' - 83'
38'
Германия. Бундеслига, 14 тур
Боруссия Д
1 : 1
27.11.2012
Фортуна
1' - 90'
78'
Германия. Бундеслига, 13 тур
Фортуна
2 : 0
23.11.2012
Гамбург
58' - 90'
64'
Германия. Бундеслига, 12 тур
Вердер
2 : 1
18.11.2012
Фортуна
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 11 тур
Фортуна
1 : 1
10.11.2012
Хоффенхайм
66' - 90'
Германия. Бундеслига, 8 тур
Фортуна
0 : 5
20.10.2012
Бавария
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 6 тур
Фортуна
2 : 2
28.09.2012
Шальке-04
46' - 90'
Германия. Бундеслига, 5 тур
Гройтер Фюрт
0 : 2
25.09.2012
Фортуна
71' - 90'
Германия. Бундеслига, 4 тур
Фортуна
0 : 0
22.09.2012
Фрайбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 2 тур
Фортуна
0 : 0
01.09.2012
Боруссия М
1' - 60'
Главные новости
Канчельскис призвал российских футболистов уезжать из России
10:31
2
«Болельщики сильно обидятся»: Генич сказал горькую правду о клубе РПЛ
09:24
1
Ловчев раскрыл свое отношение к алкоголю
09:14
2
Скорая отставка в РПЛ, странный намек Генича, пенсия Ловчева, угроза Роналду и другие новости
00:59
Генич предостерег клуб РПЛ от «очень большой ошибки»
00:30
АПЛ. «Челси» Алонсо крупно уступил в дерби (0:3)
00:11
2
Лещенко увидел «абсурдную ситуацию» в российском футболе
Вчера, 22:52
13
Ловчев сообщил, кто открыл ему глаза на российский футбол
Вчера, 22:23
6
Генич намекнул на нечестный характер топ-матча РПЛ
Вчера, 22:07
7
Хави удивил первым своим составом сборной Нидерландов
Вчера, 21:33
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+