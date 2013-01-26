Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия М - Фортуна
Боруссия М - Фортуна: обзор матча 26 января 2013
Боруссия М
26.01.2013, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 19 тур
2 : 1
Завершен
Фортуна
6'
Хуанан (АГ)
14'
М. Ханке
50'
Д. Шахин (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия М - Фортуна
Замена
Л. Рупп
️️️️
Т. Чигерчи
90'
+2
Замена
П. Млапа
️️️️
П. Херрманн
88'
85'
Замена
К. Илсе
️️️️
А. Бодзек
73'
Замена
Г. Омае
️️️️
О. Финк
Замена
М. Ханке
️️️️
Л. де Йонг
72'
50'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Д. Шахин
Желтая карточка
Т. Маркс
39'
ГОЛ! 2:0!
М. Ханке
Пас отдал
Л. де Йонг
14'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Хуанан
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
4
Роел Брауверс
ЦЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
18
Хуан Аранго
ЛП
38
Толга Чигерчи
ОП
14
Торбен Маркс
ЦП
7
Патрик Херрманн
ПВ
26
Люк де Йонг
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Фортуна
13
Фабиан Гифер
ВР
29
Хуанан
ЦЗ
31
Мартин Латка
ЦЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
15
Йохан ван ден Берг
ЦЗ
7
Оливер Финк
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
13
Адам Бодзек
ЦП
9
Дани Шахин
ЦФ
27
Штефан Райзингер
ЦФ
10
Робби Крузе
ЦФ
Главный тренер
Норберт Майер
Боруссия М
33
Кристофер Хаймерот
ВР
3
Филип Дамс
ЛЗ
34
Гранит Джака
ОП
10
Лукас Рупп
ЦП
8
Амин Юнес
АП
9
Майк Ханке
ЦФ
26
Пениель Млапа
РФ
Фортуна
1
Роберт Альмер
ВР
13
Стилянос Малезас
ЦЗ
28
Тобиас Левелс
ПЗ
10
Генки Омае
ЦП
11
Аксель Беллингаузен
ЦП
17
Андреас Ламбертц
ЦП
10
Кен Илсе
ЦФ
3-3-2-1-1
1
тер Стеген
18
Домингес
6
Нордтвейт
24
Янчке
17
Вендт
38
Чигерчи
4
Брауверс
18
Аранго
14
Маркс
7
Херрманн
26
де Йонг
4-3-3
13
Гифер
31
Латка
27
Балогун
15
ван ден Берг
29
Хуанан
7
Финк
8
Теше
13
Бодзек
10
Крузе
27
Райзингер
9
Шахин
38
Чигерчи
10
Рупп
10
Рупп
38
Чигерчи
26
де Йонг
9
Ханке
9
Ханке
26
де Йонг
7
Херрманн
26
Млапа
26
Млапа
7
Херрманн
13
Бодзек
10
Илсе
10
Илсе
13
Бодзек
7
Финк
10
Омае
10
Омае
7
Финк
Остались в запасе
Боруссия М
Фортуна
33
Кристофер Хаймерот
ВР
3
Филип Дамс
ЛЗ
34
Гранит Джака
ОП
8
Амин Юнес
АП
Главный тренер
Люсьен Фавр
11
Аксель Беллингаузен
ЦП
17
Андреас Ламбертц
ЦП
1
Роберт Альмер
ВР
13
Стилянос Малезас
ЦЗ
28
Тобиас Левелс
ПЗ
Главный тренер
Норберт Майер
Остались в запасе
33
Кристофер Хаймерот
ВР
3
Филип Дамс
ЛЗ
34
Гранит Джака
ОП
8
Амин Юнес
АП
Остались в запасе
11
Аксель Беллингаузен
ЦП
17
Андреас Ламбертц
ЦП
1
Роберт Альмер
ВР
13
Стилянос Малезас
ЦЗ
28
Тобиас Левелс
ПЗ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Главный тренер
Норберт Майер
Статистика матча Боруссия М - Фортуна
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Фортуна
Германия. Третья Лига, 14 тур
Фортуна
- : -
21.11.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ингольштадт
3 : 2
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Фортуна
0 : 0
30.10.2026
Меппен
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ганза
1 : 1
24.10.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 10 тур
Фортуна
1 : 3
17.10.2026
Саарбрюккен
Германия. Третья Лига, 9 тур
Пройссен
1 : 2
14.10.2026
Фортуна
Информация о матче
Главный судья:
Петер Гагельманн
(Бремен)
Стадион:
Боруссия-Парк
Новости команд
Все
Боруссия М
Фортуна
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Боруссии М» и «Падерборна» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Кубок Германии: шансы «Боруссии М» и «Карлсруэ» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
«Штутгарт» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Боруссии М» и «Падерборна» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Кубок Германии: шансы «Боруссии М» и «Карлсруэ» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
«Штутгарт» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
В Германии 16-летний футболист погиб, искупавшись в озере
2024.08.01 16:40
«Бохум» сохранил место в Бундеслиге, отыгравшись после поражения 0:3
2024.05.28 08:17
1
Кубок Германии. «Байер» разгромил другой бывший клуб Булыкина (4:0) и вышел в финал
2024.04.03 23:35
«Байер» – «Фортуна»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 апреля 2024
2024.04.03 10:33
«Байер» – «Фортуна»: прогноз на полуфинал Кубка Германии, 3 апреля
2024.04.03 09:34
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+