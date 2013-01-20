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Бундеслига 2026/2027
Фортуна - Аугсбург
Фортуна - Аугсбург: обзор матча 20 января 2013
Фортуна
20.01.2013, воскресенье, 20:30
Германия. Бундеслига, 18 тур
2 : 3
Завершен
Аугсбург
73'
Ш. Райзингер
90+1'
Ш. Райзингер
41'
С. Мельдерс
45'
К. Чжа-Чеол
71'
С. Мельдерс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фортуна - Аугсбург
Желтая карточка
Ш. Райзингер
90'
+2
90'
+1
Замена
А. Хан
️️️️
К. Чжа-Чеол
ГОЛ! 2:3!
Ш. Райзингер
90'
+1
81'
Замена
М. Де Йонг
️️️️
Т. Вернер
78'
Замена
Т. Оэрль
️️️️
С. Мельдерс
ГОЛ! 1:3!
Ш. Райзингер
Пас отдал
Р. Крузе
73'
71'
ГОЛ! 0:3!
С. Мельдерс
Замена
Г. Омае
️️️️
А. Ламбертц
69'
52'
Желтая карточка
М. Озтрзолек
Замена
Д. Шахин
️️️️
А. Беллингаузен
46'
Замена
Р. Теше
️️️️
К. Илсе
46'
45'
ГОЛ! 0:2!
К. Чжа-Чеол
Пас отдал
Т. Вернер
41'
ГОЛ! 0:1!
С. Мельдерс
39'
Желтая карточка
С. Мельдерс
31'
Желтая карточка
Р. Клаван
12'
Желтая карточка
Д. Байер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фортуна
13
Фабиан Гифер
ВР
29
Хуанан
ЦЗ
15
Йохан ван ден Берг
ЦЗ
28
Тобиас Левелс
ПЗ
11
Аксель Беллингаузен
ЦП
17
Андреас Ламбертц
ЦП
13
Адам Бодзек
ЦП
7
Оливер Финк
ЦП
10
Кен Илсе
ЦФ
10
Робби Крузе
ЦФ
27
Штефан Райзингер
ЦФ
Главный тренер
Норберт Майер
Аугсбург
13
Александр Маннингер
ВР
20
Ронни Филп
ЦЗ
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
18
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
ЦЗ
17
Тобиас Вернер
ЦП
10
Даниэль Байер
ЦП
30
Ян Моравек
ЦП
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
13
Саша Мельдерс
ЦФ
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Фортуна
1
Роберт Альмер
ВР
27
Леон Балогун
ЦЗ
13
Стилянос Малезас
ЦЗ
10
Генки Омае
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
9
Дани Шахин
ЦФ
9
Геррит Вегкамп
ЦФ
Аугсбург
30
Мохамед Амзиф
ВР
71
Марсель Де Йонг
ЛЗ
3
Джибрил Санко
ЦЗ
4
Михаэль Паркхерст
ЦЗ
28
Андре Хан
ПВ
16
Штефан Хайн
ЦФ
20
Торстен Оэрль
ЦФ
3-4-3
13
Гифер
29
Хуанан
15
ван ден Берг
28
Левелс
11
Беллингаузен
13
Бодзек
7
Финк
17
Ламбертц
27
Райзингер
10
Крузе
10
Илсе
4-4-2
13
Маннингер
22
Озтрзолек
24
Клаван
18
Кальсен-Бракер
20
Филп
10
Байер
30
Моравек
10
Ку Чжа-Чеол
17
Вернер
33
Чжи Донь-Вон
13
Мельдерс
11
Беллингаузен
9
Шахин
9
Шахин
11
Беллингаузен
17
Ламбертц
10
Омае
10
Омае
17
Ламбертц
10
Илсе
8
Теше
8
Теше
10
Илсе
13
Мельдерс
20
Оэрль
20
Оэрль
13
Мельдерс
10
Ку Чжа-Чеол
28
Хан
28
Хан
10
Ку Чжа-Чеол
17
Вернер
71
Де Йонг
71
Де Йонг
17
Вернер
Остались в запасе
Фортуна
Аугсбург
9
Геррит Вегкамп
ЦФ
1
Роберт Альмер
ВР
27
Леон Балогун
ЦЗ
13
Стилянос Малезас
ЦЗ
Главный тренер
Норберт Майер
16
Штефан Хайн
ЦФ
3
Джибрил Санко
ЦЗ
30
Мохамед Амзиф
ВР
4
Михаэль Паркхерст
ЦЗ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Остались в запасе
9
Геррит Вегкамп
ЦФ
1
Роберт Альмер
ВР
27
Леон Балогун
ЦЗ
13
Стилянос Малезас
ЦЗ
Остались в запасе
16
Штефан Хайн
ЦФ
3
Джибрил Санко
ЦЗ
30
Мохамед Амзиф
ВР
4
Михаэль Паркхерст
ЦЗ
Главный тренер
Норберт Майер
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Статистика матча Фортуна - Аугсбург
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Фортуна
Германия. Третья Лига, 14 тур
Фортуна
- : -
21.11.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ингольштадт
3 : 2
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Фортуна
0 : 0
30.10.2026
Меппен
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ганза
1 : 1
24.10.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 10 тур
Фортуна
1 : 3
17.10.2026
Саарбрюккен
Германия. Третья Лига, 9 тур
Пройссен
1 : 2
14.10.2026
Фортуна
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Информация о матче
Главный судья:
Мануэль Грефе
(Берлин)
Стадион:
Меркур Шпиль-Арена
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