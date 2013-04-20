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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Гамбург - Фортуна
Гамбург - Фортуна: обзор матча 20 апреля 2013
Гамбург
20.04.2013, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 30 тур
2 : 1
Завершен
Фортуна
14'
Р. ван дер Ваарт
20'
Р. ван дер Ваарт
34'
Д. Шахин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гамбург - Фортуна
Замена
С. Райкович
️️️️
Р. ван дер Ваарт
90'
Желтая карточка
М. Янсен
89'
86'
Замена
К. Илсе
️️️️
С. Малезас
Желтая карточка
Д. Дикмайер
82'
Замена
А. Руднев
️️️️
Х. Сон
80'
74'
Замена
А. Воронин
️️️️
Р. Теше
Замена
Т. Ринкон
️️️️
М. Бадель
68'
62'
Желтая карточка
Т. Левелс
34'
ГОЛ! 2:1!
Д. Шахин
Пас отдал
А. Беллингаузен
27'
Желтая карточка
О. Финк
ГОЛ! 2:0!
Р. ван дер Ваарт
Пас отдал
П. Ирачек
20'
18'
Желтая карточка
А. Ламбертц
17'
Замена
Д. Шахин
️️️️
Г. Омае
ГОЛ! 1:0!
Р. ван дер Ваарт
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гамбург
15
Рене Адлер
ВР
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
3
Деннис Аого
ЦЗ
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
7
Марсель Янсен
ЛП
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
47
Милан Бадель
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
8
Петр Ирачек
ЦП
8
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
Главный тренер
Торстен Финк
Фортуна
13
Фабиан Гифер
ВР
31
Мартин Латка
ЦЗ
13
Стилянос Малезас
ЦЗ
15
Йохан ван ден Берг
ЦЗ
28
Тобиас Левелс
ПЗ
11
Аксель Беллингаузен
ЦП
17
Андреас Ламбертц
ЦП
10
Генки Омае
ЦП
7
Оливер Финк
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
27
Штефан Райзингер
ЦФ
Главный тренер
Норберт Майер
Гамбург
33
Ярослав Дробны
ВР
41
Слободан Райкович
ЦЗ
7
Джакопо Сала
ЦП
20
Гойко Качар
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
26
Жи Гин Лам
ПП
9
Артем Руднев
ЦФ
Фортуна
1
Роберт Альмер
ВР
29
Хуанан
ЦЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
29
Иван Пауревич
ОП
10
Кен Илсе
ЦФ
9
Дани Шахин
ЦФ
0
Андрей Воронин
ЦФ
4-4-2
15
Адлер
16
Вестерманн
3
Аого
2
Дикмайер
28
Мансьенн
7
Янсен
5
Скьельбред
8
Ирачек
47
Бадель
7
Сон
8
ван дер Ваарт
4-5-1
13
Гифер
28
Левелс
13
Малезас
15
ван ден Берг
31
Латка
11
Беллингаузен
10
Омае
7
Финк
8
Теше
17
Ламбертц
27
Райзингер
8
ван дер Ваарт
41
Райкович
41
Райкович
8
ван дер Ваарт
47
Бадель
8
Ринкон
8
Ринкон
47
Бадель
7
Сон
9
Руднев
9
Руднев
7
Сон
13
Малезас
10
Илсе
10
Илсе
13
Малезас
10
Омае
9
Шахин
9
Шахин
10
Омае
8
Теше
0
Воронин
0
Воронин
8
Теше
Остались в запасе
Гамбург
Фортуна
7
Джакопо Сала
ЦП
33
Ярослав Дробны
ВР
20
Гойко Качар
ЦП
26
Жи Гин Лам
ПП
Главный тренер
Торстен Финк
29
Хуанан
ЦЗ
1
Роберт Альмер
ВР
27
Леон Балогун
ЦЗ
29
Иван Пауревич
ОП
Главный тренер
Норберт Майер
Остались в запасе
7
Джакопо Сала
ЦП
33
Ярослав Дробны
ВР
20
Гойко Качар
ЦП
26
Жи Гин Лам
ПП
Остались в запасе
29
Хуанан
ЦЗ
1
Роберт Альмер
ВР
27
Леон Балогун
ЦЗ
29
Иван Пауревич
ОП
Главный тренер
Торстен Финк
Главный тренер
Норберт Майер
Статистика матча Гамбург - Фортуна
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Фортуна
Германия. Третья Лига, 14 тур
Фортуна
- : -
21.11.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ингольштадт
3 : 2
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Фортуна
0 : 0
30.10.2026
Меппен
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ганза
1 : 1
24.10.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 10 тур
Фортуна
1 : 3
17.10.2026
Саарбрюккен
Германия. Третья Лига, 9 тур
Пройссен
1 : 2
14.10.2026
Фортуна
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Хартманн
(Крюгцелль)
Стадион:
Фолькспаркштадион
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