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Бундеслига 2026/2027
Нюрнберг - Фортуна
Нюрнберг - Фортуна: обзор матча 08 декабря 2012
Нюрнберг
08.12.2012, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 16 тур
2 : 0
Завершен
Фортуна
27'
С. Полтер
90+1'
М. Фойлнер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нюрнберг - Фортуна
ГОЛ! 2:0!
М. Фойлнер
Пас отдал
Т. Пекхарт
90'
+1
Замена
М. Платтенхардт
️️️️
М. Франтц
89'
86'
Желтая карточка
Ф. Гифер
80'
Замена
Н. Рафаэль
️️️️
А. Ламбертц
Замена
Т. Пекхарт
️️️️
Т. Гебхарт
77'
Замена
А. Коэн
️️️️
С. Полтер
77'
71'
Замена
Ч. Ду Ри
️️️️
А. Беллингаузен
67'
Желтая карточка
Л. Балогун
57'
Желтая карточка
А. Бодзек
46'
Замена
Д. Шахин
️️️️
Ш. Райзингер
45'
Желтая карточка
Р. Крузе
ГОЛ! 1:0!
С. Полтер
Пас отдал
М. Фойлнер
27'
26'
Желтая карточка
Ш. Райзингер
14'
Желтая карточка
А. Ламбертц
Желтая карточка
П. Нильссон
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нюрнберг
1
Рафаэль Шефер
ВР
22
Хавьер Пинола
ЛЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
4
Пер Нильссон
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
8
Майк Франтц
ЦП
8
Маркус Фойлнер
ЦП
5
Ханно Балич
ЦП
3
Тимми Симонс
ЦП
10
Тимо Гебхарт
ПП
91
Себастьян Полтер
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Фортуна
13
Фабиан Гифер
ВР
29
Хуанан
ЦЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
15
Йохан ван ден Берг
ЦЗ
17
Андреас Ламбертц
ЦП
11
Аксель Беллингаузен
ЦП
13
Адам Бодзек
ЦП
7
Оливер Финк
ЦП
10
Кен Илсе
ЦФ
27
Штефан Райзингер
ЦФ
10
Робби Крузе
ЦФ
Главный тренер
Норберт Майер
Нюрнберг
33
Патрик Раковски
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
36
Альмог Коэн
ЦП
35
Александр Эссвайн
ЦП
29
Россел Нганкам
ЦФ
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
Фортуна
1
Роберт Альмер
ВР
22
Ча Ду Ри
ПЗ
28
Тобиас Левелс
ПЗ
29
Иван Пауревич
ОП
7
Ронни Гарбущевски
ЦП
9
Дани Шахин
ЦФ
11
Нандо Рафаэль
ЦФ
4-5-1
1
Шефер
22
Пинола
5
Клозе
4
Нильссон
22
Чендлер
8
Франтц
8
Фойлнер
5
Балич
3
Симонс
10
Гебхарт
91
Полтер
3-4-3
13
Гифер
29
Хуанан
27
Балогун
15
ван ден Берг
11
Беллингаузен
13
Бодзек
7
Финк
17
Ламбертц
10
Крузе
27
Райзингер
10
Илсе
8
Франтц
21
Платтенхардт
21
Платтенхардт
8
Франтц
91
Полтер
36
Коэн
36
Коэн
91
Полтер
10
Гебхарт
17
Пекхарт
17
Пекхарт
10
Гебхарт
27
Райзингер
9
Шахин
9
Шахин
27
Райзингер
17
Ламбертц
11
Рафаэль
11
Рафаэль
17
Ламбертц
11
Беллингаузен
22
Ча Ду Ри
22
Ча Ду Ри
11
Беллингаузен
Остались в запасе
Нюрнберг
Фортуна
29
Россел Нганкам
ЦФ
33
Патрик Раковски
ВР
35
Александр Эссвайн
ЦП
21
Роберт Мак
ЛВ
Главный тренер
Дитер Хекинг
7
Ронни Гарбущевски
ЦП
1
Роберт Альмер
ВР
28
Тобиас Левелс
ПЗ
29
Иван Пауревич
ОП
Главный тренер
Норберт Майер
Остались в запасе
29
Россел Нганкам
ЦФ
33
Патрик Раковски
ВР
35
Александр Эссвайн
ЦП
21
Роберт Мак
ЛВ
Остались в запасе
7
Ронни Гарбущевски
ЦП
1
Роберт Альмер
ВР
28
Тобиас Левелс
ПЗ
29
Иван Пауревич
ОП
Главный тренер
Дитер Хекинг
Главный тренер
Норберт Майер
Статистика матча Нюрнберг - Фортуна
1
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
6
Матчи команд
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
- : -
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Энерги
1 : 1
16.10.2026
Нюрнберг
Фортуна
Германия. Третья Лига, 14 тур
Фортуна
- : -
21.11.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ингольштадт
3 : 2
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Фортуна
0 : 0
30.10.2026
Меппен
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ганза
1 : 1
24.10.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 10 тур
Фортуна
1 : 3
17.10.2026
Саарбрюккен
Германия. Третья Лига, 9 тур
Пройссен
1 : 2
14.10.2026
Фортуна
Информация о матче
Главный судья:
Марко Фриц
(Корб)
Стадион:
Макс-Морлок-Стадион
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