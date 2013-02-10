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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Фрайбург - Фортуна
Фрайбург - Фортуна: обзор матча 10 февраля 2013
Фрайбург
10.02.2013, воскресенье, 20:30
Германия. Бундеслига, 21 тур
1 : 0
Завершен
Фортуна
87'
П. Крмас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фрайбург - Фортуна
90'
+1
Желтая карточка
А. Бодзек
89'
Замена
Д. Шахин
️️️️
С. Малезас
ГОЛ! 1:0!
П. Крмас
Пас отдал
М. Крузе
87'
83'
Замена
А. Беллингаузен
️️️️
Р. Крузе
Замена
М. Гинтер
️️️️
Й. Флум
77'
Замена
Д. Калиджиури
️️️️
Д. Шмид
66'
64'
Замена
О. Финк
️️️️
К. Илсе
55'
Желтая карточка
А. Ламбертц
Желтая карточка
Ю. Шустер
54'
51'
Желтая карточка
Л. Балогун
Замена
К. Гюнтер
️️️️
В. Хеденстад
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
1
Оливер Бауманн
ВР
3
Фаллу Дианье
ЦЗ
11
Павел Крмас
ЦЗ
25
Оливер Сорг
ЦЗ
6
Вегар Хеденстад
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
23
Йоханнес Флум
ЦП
23
Юлиан Шустер
ЦП
16
Седрик Макиади
ЦП
10
Ян Розенталь
АП
10
Макс Крузе
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Фортуна
13
Фабиан Гифер
ВР
31
Мартин Латка
ЦЗ
15
Йохан ван ден Берг
ЦЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
13
Стилянос Малезас
ЦЗ
17
Андреас Ламбертц
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
13
Адам Бодзек
ЦП
10
Кен Илсе
ЦФ
10
Робби Крузе
ЦФ
27
Штефан Райзингер
ЦФ
Главный тренер
Норберт Майер
Фрайбург
33
Даниэль Бац
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
26
Эрик Йендришек
ЛП
30
Хендрик Цук
ЦП
31
Карим Геде
ЦП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
Фортуна
1
Роберт Альмер
ВР
29
Хуанан
ЦЗ
28
Тобиас Левелс
ПЗ
11
Аксель Беллингаузен
ЦП
10
Генки Омае
ЦП
7
Оливер Финк
ЦП
9
Дани Шахин
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Бауманн
11
Крмас
25
Сорг
6
Хеденстад
3
Дианье
7
Шмид
23
Флум
23
Шустер
16
Макиади
10
Розенталь
10
Крузе
4-3-3
13
Гифер
15
ван ден Берг
27
Балогун
13
Малезас
31
Латка
17
Ламбертц
8
Теше
13
Бодзек
27
Райзингер
10
Крузе
10
Илсе
7
Шмид
20
Калиджиури
20
Калиджиури
7
Шмид
6
Хеденстад
30
Гюнтер
30
Гюнтер
6
Хеденстад
23
Флум
28
Гинтер
28
Гинтер
23
Флум
10
Крузе
11
Беллингаузен
11
Беллингаузен
10
Крузе
13
Малезас
9
Шахин
9
Шахин
13
Малезас
10
Илсе
7
Финк
7
Финк
10
Илсе
Остались в запасе
Фрайбург
Фортуна
30
Хендрик Цук
ЦП
33
Даниэль Бац
ВР
26
Эрик Йендришек
ЛП
31
Карим Геде
ЦП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
29
Хуанан
ЦЗ
10
Генки Омае
ЦП
1
Роберт Альмер
ВР
28
Тобиас Левелс
ПЗ
Главный тренер
Норберт Майер
Остались в запасе
30
Хендрик Цук
ЦП
33
Даниэль Бац
ВР
26
Эрик Йендришек
ЛП
31
Карим Геде
ЦП
Остались в запасе
29
Хуанан
ЦЗ
10
Генки Омае
ЦП
1
Роберт Альмер
ВР
28
Тобиас Левелс
ПЗ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Главный тренер
Норберт Майер
Статистика матча Фрайбург - Фортуна
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Фортуна
Германия. Третья Лига, 14 тур
Фортуна
- : -
21.11.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ингольштадт
3 : 2
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Фортуна
0 : 0
30.10.2026
Меппен
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ганза
1 : 1
24.10.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 10 тур
Фортуна
1 : 3
17.10.2026
Саарбрюккен
Германия. Третья Лига, 9 тур
Пройссен
1 : 2
14.10.2026
Фортуна
Информация о матче
Главный судья:
Йохен Дреес
(Майнц)
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
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