Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Фортуна - Ганновер-96
Фортуна - Ганновер-96: обзор матча 15 декабря 2012
Фортуна
15.12.2012, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 17 тур
2 : 1
Завершен
Ганновер-96
39'
Д. Шахин
83'
К. Илсе
69'
М. Диуф
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фортуна - Ганновер-96
90'
Желтая карточка
С. Пинту
86'
Замена
К. Пандер
️️️️
К. Рауш
Замена
Т. Левелс
️️️️
К. Илсе
86'
85'
Замена
М. Абделлауе
️️️️
М. Шмидебах
ГОЛ! 2:1!
К. Илсе
83'
Желтая карточка
А. Бодзек
80'
77'
Желтая карточка
М. Диуф
Замена
Ч. Ду Ри
️️️️
А. Беллингаузен
76'
69'
ГОЛ! 1:1!
М. Диуф
Пас отдал
М. Шмидебах
64'
Желтая карточка
М. Эггиманн
Замена
Н. Рафаэль
️️️️
Д. Шахин
62'
ГОЛ! 1:0!
Д. Шахин
Пас отдал
Л. Балогун
39'
Желтая карточка
О. Финк
28'
22'
Замена
С. Шахед
️️️️
Я. Шлаудрафф
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фортуна
13
Фабиан Гифер
ВР
29
Хуанан
ЦЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
15
Йохан ван ден Берг
ЦЗ
11
Аксель Беллингаузен
ЦП
17
Андреас Ламбертц
ЦП
13
Адам Бодзек
ЦП
7
Оливер Финк
ЦП
9
Дани Шахин
ЦФ
10
Кен Илсе
ЦФ
27
Штефан Райзингер
ЦФ
Главный тренер
Норберт Майер
Ганновер-96
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
19
Кристиан Шульц
ЦЗ
5
Марио Эггиманн
ЦЗ
6
Стивен Черундоло
ПЗ
34
Константин Рауш
ЛП
9
Саболч Хусти
ЛП
18
Сержиу Пинту
ЦП
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
13
Ян Шлаудрафф
ЦФ
11
Дидье Я Конан
ЦФ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
Главный тренер
Мирко Сломка
Фортуна
1
Роберт Альмер
ВР
28
Тобиас Левелс
ПЗ
22
Ча Ду Ри
ПЗ
29
Иван Пауревич
ОП
8
Андре Фомичёв
ЦП
11
Нандо Рафаэль
ЦФ
9
Геррит Вегкамп
ЦФ
Ганновер-96
14
Маркус Миллер
ВР
5
Карим Хагги
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
23
Софиан Шахед
ПЗ
24
Кристиан Пандер
ЛП
9
Артур Собич
ЦФ
25
Мохаммед Абделлауе
ЦФ
3-4-3
13
Гифер
29
Хуанан
27
Балогун
15
ван ден Берг
11
Беллингаузен
13
Бодзек
7
Финк
17
Ламбертц
27
Райзингер
10
Илсе
9
Шахин
3-4-3
20
Цилер
6
Черундоло
5
Эггиманн
19
Шульц
34
Рауш
18
Пинту
24
Шмидебах
9
Хусти
92
Диуф
11
Конан
13
Шлаудрафф
9
Шахин
11
Рафаэль
11
Рафаэль
9
Шахин
10
Илсе
28
Левелс
28
Левелс
10
Илсе
11
Беллингаузен
22
Ча Ду Ри
22
Ча Ду Ри
11
Беллингаузен
13
Шлаудрафф
23
Шахед
23
Шахед
13
Шлаудрафф
34
Рауш
24
Пандер
24
Пандер
34
Рауш
24
Шмидебах
25
Абделлауе
25
Абделлауе
24
Шмидебах
Остались в запасе
Фортуна
Ганновер-96
8
Андре Фомичёв
ЦП
9
Геррит Вегкамп
ЦФ
1
Роберт Альмер
ВР
29
Иван Пауревич
ОП
Главный тренер
Норберт Майер
14
Маркус Миллер
ВР
5
Карим Хагги
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
9
Артур Собич
ЦФ
Главный тренер
Мирко Сломка
Остались в запасе
8
Андре Фомичёв
ЦП
9
Геррит Вегкамп
ЦФ
1
Роберт Альмер
ВР
29
Иван Пауревич
ОП
Остались в запасе
14
Маркус Миллер
ВР
5
Карим Хагги
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
9
Артур Собич
ЦФ
Главный тренер
Норберт Майер
Главный тренер
Мирко Сломка
Статистика матча Фортуна - Ганновер-96
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Фортуна
Германия. Третья Лига, 14 тур
Фортуна
- : -
21.11.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ингольштадт
3 : 2
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Фортуна
0 : 0
30.10.2026
Меппен
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ганза
1 : 1
24.10.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 10 тур
Фортуна
1 : 3
17.10.2026
Саарбрюккен
Германия. Третья Лига, 9 тур
Пройссен
1 : 2
14.10.2026
Фортуна
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Информация о матче
Главный судья:
Кнут Кирхер
(Роттенбург)
Стадион:
Меркур Шпиль-Арена
Новости команд
Все
Фортуна
Ганновер-96
Стало известно, в какой лиге продолжит карьеру Кузяев
2025.09.18 12:56
2
В Германии 16-летний футболист погиб, искупавшись в озере
2024.08.01 16:40
«Бохум» сохранил место в Бундеслиге, отыгравшись после поражения 0:3
2024.05.28 08:17
1
Кубок Германии. «Байер» разгромил другой бывший клуб Булыкина (4:0) и вышел в финал
2024.04.03 23:35
«Байер» – «Фортуна»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 апреля 2024
2024.04.03 10:33
В Германии 16-летний футболист погиб, искупавшись в озере
2024.08.01 16:40
«Бохум» сохранил место в Бундеслиге, отыгравшись после поражения 0:3
2024.05.28 08:17
1
Кубок Германии. «Байер» разгромил другой бывший клуб Булыкина (4:0) и вышел в финал
2024.04.03 23:35
«Байер» – «Фортуна»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 апреля 2024
2024.04.03 10:33
«Байер» – «Фортуна»: прогноз на полуфинал Кубка Германии, 3 апреля
2024.04.03 09:34
Стало известно, в какой лиге продолжит карьеру Кузяев
2025.09.18 12:56
2
Ондуа станцевал под песни Хабиба и группы «Блестящие»
2023.03.09 21:28
Камерунец Ондуа, игравший с флагом России на ЧМ-2022, входит в шорт-лист клуба РПЛ
2023.03.08 14:35
«Типичная русофобия, дискриминация по национальному признаку». Депутат Свищев – о проблемах Ондуа в «Ганновере»
2023.03.07 14:34
1
В «Ганновере» объяснили, почему россиянин Ондуа не играет за клуб
2023.03.07 12:26
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+