Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Павел Крмас - статистика

Завершил карьеру
3 марта 1980 (46), Броумов
#11 | Защитник
185 см | 82 кг
Чехия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Фрайбург
22
0
0
6
1
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 34 тур
Ганновер-96
2 : 1
23.05.2015
Фрайбург
1' - 90'
84'
90'
Германия. Бундеслига, 33 тур
Фрайбург
2 : 1
16.05.2015
Бавария
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 32 тур
Гамбург
1 : 1
08.05.2015
Фрайбург
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 31 тур
Фрайбург
1 : 2
02.05.2015
Падерборн
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 29 тур
Фрайбург
2 : 3
18.04.2015
Майнц
1' - 90'
83'
Германия. Бундеслига, 28 тур
Шальке-04
0 : 0
11.04.2015
Фрайбург
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 27 тур
Фрайбург
1 : 0
04.04.2015
Кельн
1' - 90'
86'
Германия. Бундеслига, 26 тур
Фрайбург
2 : 0
21.03.2015
Аугсбург
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 25 тур
Вольфсбург
3 : 0
15.03.2015
Фрайбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 24 тур
Фрайбург
0 : 1
07.03.2015
Вердер
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 23 тур
Байер
1 : 0
28.02.2015
Фрайбург
1' - 90'
9'
Германия. Бундеслига, 22 тур
Фрайбург
1 : 1
21.02.2015
Хоффенхайм
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 21 тур
Герта
0 : 2
15.02.2015
Фрайбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 20 тур
Фрайбург
0 : 3
07.02.2015
Боруссия Д
1' - 84'
Германия. Бундеслига, 17 тур
Фрайбург
2 : 2
21.12.2014
Ганновер-96
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 16 тур
Бавария
2 : 0
16.12.2014
Фрайбург
1' - 71'
Германия. Бундеслига, 15 тур
Фрайбург
0 : 0
13.12.2014
Гамбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 14 тур
Падерборн
1 : 1
06.12.2014
Фрайбург
1' - 85'
Германия. Бундеслига, 13 тур
Фрайбург
1 : 4
28.11.2014
Штутгарт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 12 тур
Майнц
2 : 2
22.11.2014
Фрайбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 9 тур
Аугсбург
2 : 0
25.10.2014
Фрайбург
1' - 90'
10'
Германия. Бундеслига, 8 тур
Фрайбург
1 : 2
18.10.2014
Вольфсбург
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 6 тур
Фрайбург
0 : 0
27.09.2014
Байер
1' - 78'
40'
78'
Германия. Бундеслига, 5 тур
Хоффенхайм
3 : 3
23.09.2014
Фрайбург
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 4 тур
Фрайбург
2 : 2
19.09.2014
Герта
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 3 тур
Боруссия Д
3 : 1
13.09.2014
Фрайбург
1' - 90'
84'
Германия. Бундеслига, 2 тур
Фрайбург
0 : 0
31.08.2014
Боруссия М
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 1 тур
Айнтрахт
1 : 0
23.08.2014
Фрайбург
1' - 90'
Главные новости
Канчельскис призвал российских футболистов уезжать из России
10:31
1
«Болельщики сильно обидятся»: Генич сказал горькую правду о клубе РПЛ
09:24
1
Ловчев раскрыл свое отношение к алкоголю
09:14
2
Скорая отставка в РПЛ, странный намек Генича, пенсия Ловчева, угроза Роналду и другие новости
00:59
Генич предостерег клуб РПЛ от «очень большой ошибки»
00:30
АПЛ. «Челси» Алонсо крупно уступил в дерби (0:3)
00:11
1
Лещенко увидел «абсурдную ситуацию» в российском футболе
Вчера, 22:52
12
Ловчев сообщил, кто открыл ему глаза на российский футбол
Вчера, 22:23
6
Генич намекнул на нечестный характер топ-матча РПЛ
Вчера, 22:07
7
Хави удивил первым своим составом сборной Нидерландов
Вчера, 21:33
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+