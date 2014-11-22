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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - Фрайбург
Майнц - Фрайбург: обзор матча 22 ноября 2014
Майнц
22.11.2014, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 12 тур
2 : 2
Завершен
Фрайбург
27'
Ж. Диас
88'
Ш. Белл
30'
Д. Шмид
58'
А. Мехмеди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Майнц - Фрайбург
ГОЛ! 2:2!
Ш. Белл
88'
Замена
Н. Новески
️️️️
Ж. Диас
86'
85'
Замена
С. Керк
️️️️
А. Мехмеди
75'
Замена
М. Франтц
️️️️
Ф. Клаус
73'
Желтая карточка
Ф. Клаус
Замена
Ф. Джуричич
️️️️
Ю. Малли
72'
61'
Замена
Д. Шахин
️️️️
К. Геде
Замена
С. Аллагуи
️️️️
Х. Самперио
60'
58'
ГОЛ! 1:2!
А. Мехмеди
Пас отдал
Д. Шмид
30'
ГОЛ! 1:1!
Д. Шмид
Пас отдал
А. Мехмеди
ГОЛ! 1:0!
Ж. Диас
Пас отдал
Й. Гайс
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
1
Лорис Кариус
ВР
33
Пак Чжу-Ху
ЛЗ
15
Жуниор Диас
ЛЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
30
Йоханнес Гайс
ЦП
29
Хаиро Самперио
ЦП
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
10
Юнус Малли
АП
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Фрайбург
1
Роман Бюрки
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
3
Марк Торрехон
ЦЗ
25
Оливер Сорг
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
27
Николас Хефлер
ОП
31
Карим Геде
ЦП
30
Феликс Клаус
ЦП
16
Владимир Дарида
ЦП
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Майнц
1
Стефанос Капино
ВР
4
Николче Новески
ЦЗ
18
Гонсало Хара
ЦЗ
19
Элкин Сото
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
8
Пабло де Бласис
ЦФ
9
Сами Аллагуи
ЦФ
Фрайбург
1
Себастьян Милиц
ВР
11
Павел Крмас
ЦЗ
23
Менсур Муйджа
ПЗ
37
Себастьян Керк
ЦП
8
Майк Франтц
ЦП
23
Юлиан Шустер
ЦП
9
Дани Шахин
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Кариус
33
Пак Чжу-Ху
16
Белл
26
Бунгерт
15
Диас
18
Бросински
30
Гайс
29
Самперио
10
Ку Чжа-Чеол
10
Малли
30
Оказаки
3-3-3-1
1
Бюрки
23
Митрович
3
Торрехон
25
Сорг
7
Шмид
27
Хефлер
30
Гюнтер
31
Геде
30
Клаус
16
Дарида
14
Мехмеди
15
Диас
4
Новески
4
Новески
15
Диас
10
Малли
31
Джуричич
31
Джуричич
10
Малли
29
Самперио
9
Аллагуи
9
Аллагуи
29
Самперио
31
Геде
9
Шахин
9
Шахин
31
Геде
14
Мехмеди
37
Керк
37
Керк
14
Мехмеди
30
Клаус
8
Франтц
8
Франтц
30
Клаус
Остались в запасе
Майнц
Фрайбург
1
Стефанос Капино
ВР
18
Гонсало Хара
ЦЗ
19
Элкин Сото
ЦП
8
Пабло де Бласис
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
1
Себастьян Милиц
ВР
11
Павел Крмас
ЦЗ
23
Менсур Муйджа
ПЗ
23
Юлиан Шустер
ЦП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Остались в запасе
1
Стефанос Капино
ВР
18
Гонсало Хара
ЦЗ
19
Элкин Сото
ЦП
8
Пабло де Бласис
ЦФ
Остались в запасе
1
Себастьян Милиц
ВР
11
Павел Крмас
ЦЗ
23
Менсур Муйджа
ПЗ
23
Юлиан Шустер
ЦП
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Статистика матча Майнц - Фрайбург
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Даниэль Зиберт
(Берлин)
Стадион:
Мева Арена
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