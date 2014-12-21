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Расписание матчей
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Фрайбург - Ганновер-96
Фрайбург - Ганновер-96: обзор матча 21 декабря 2014
Фрайбург
21.12.2014, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 17 тур
2 : 2
Завершен
Ганновер-96
45'
М. Франтц
81'
М. Кемпф
83'
Л. Биттенкурт
90+3'
Хоселу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фрайбург - Ганновер-96
90'
+5
Замена
Э. Приб
️️️️
Х. Кийотаке
90'
+3
ГОЛ! 2:2!
Хоселу
90'
+1
Желтая карточка
М. Альборнос
84'
Желтая карточка
Х. Кийотаке
83'
ГОЛ! 2:1!
Л. Биттенкурт
Пас отдал
Л. Штиндль
ГОЛ! 2:0!
М. Кемпф
Пас отдал
Д. Шмид
81'
Замена
М. Торрехон
️️️️
В. Дарида
80'
Замена
М. Филипп
️️️️
М. Франтц
78'
67'
Замена
Л. Биттенкурт
️️️️
М. Хирш
Желтая карточка
Ф. Клаус
52'
Желтая карточка
М. Кемпф
47'
Замена
М. Муйджа
️️️️
С. Ритер
46'
ГОЛ! 1:0!
М. Франтц
Пас отдал
К. Гюнтер
45'
Желтая карточка
С. Ритер
38'
37'
Желтая карточка
М. Хирш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
1
Роман Бюрки
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
11
Павел Крмас
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
16
Владимир Дарида
ЦП
23
Юлиан Шустер
ЦП
30
Феликс Клаус
ЦП
8
Майк Франтц
ЦП
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Ганновер-96
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
3
Миико Альборнос
ЛАЗ
6
Марсело
ЦЗ
26
Салиф Сане
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
35
Маурице Хирш
ЦП
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
10
Хироши Кийотаке
АП
13
Хоселу
ЦФ
7
Джимми Бриан
ЦФ
Главный тренер
Тайфун Коркут
Фрайбург
1
Себастьян Милиц
ВР
23
Стефан Митрович
ЦЗ
3
Марк Торрехон
ЦЗ
23
Менсур Муйджа
ПЗ
31
Карим Геде
ЦП
37
Себастьян Керк
ЦП
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
Ганновер-96
1
Роберт Альмер
ВР
18
Мариус Станкявичус
ПЗ
24
Кристиан Пандер
ЛП
7
Эдгар Приб
ЦП
6
Чейхун Гюльселам
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
19
Кенан Караман
ЦФ
3-2-4-1
1
Бюрки
7
Шмид
2
Кемпф
11
Крмас
30
Гюнтер
27
Ритер
16
Дарида
30
Клаус
8
Франтц
23
Шустер
14
Мехмеди
3-1-2-2-2
20
Цилер
2
Сакаи
26
Сане
6
Марсело
3
Альборнос
35
Хирш
24
Шмидебах
13
Штиндль
10
Кийотаке
7
Бриан
13
Хоселу
16
Дарида
3
Торрехон
3
Торрехон
16
Дарида
27
Ритер
23
Муйджа
23
Муйджа
27
Ритер
8
Франтц
26
Филипп
26
Филипп
8
Франтц
35
Хирш
32
Биттенкурт
32
Биттенкурт
35
Хирш
10
Кийотаке
7
Приб
7
Приб
10
Кийотаке
Остались в запасе
Фрайбург
Ганновер-96
1
Себастьян Милиц
ВР
23
Стефан Митрович
ЦЗ
31
Карим Геде
ЦП
37
Себастьян Керк
ЦП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
1
Роберт Альмер
ВР
18
Мариус Станкявичус
ПЗ
24
Кристиан Пандер
ЛП
6
Чейхун Гюльселам
ЦП
19
Кенан Караман
ЦФ
Главный тренер
Тайфун Коркут
Остались в запасе
1
Себастьян Милиц
ВР
23
Стефан Митрович
ЦЗ
31
Карим Геде
ЦП
37
Себастьян Керк
ЦП
Остались в запасе
1
Роберт Альмер
ВР
18
Мариус Станкявичус
ПЗ
24
Кристиан Пандер
ЛП
6
Чейхун Гюльселам
ЦП
19
Кенан Караман
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Главный тренер
Тайфун Коркут
Статистика матча Фрайбург - Ганновер-96
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Информация о матче
Главный судья:
Гюнтер Перль
(Мюнхен)
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
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