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Фрайбург - Боруссия М
Фрайбург - Боруссия М: обзор матча 31 августа 2014
Фрайбург
31.08.2014, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 2 тур
0 : 0
Завершен
Боруссия М
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фрайбург - Боруссия М
90'
Желтая карточка
Ю. Корб
Замена
С. Керк
️️️️
А. Мехмеди
87'
Замена
М. Франтц
️️️️
Ф. Клаус
83'
78'
Замена
Х. Нордтвейт
️️️️
К. Крамер
76'
Желтая карточка
Т. Янчке
75'
Замена
Ф. Джонсон
️️️️
И. Траоре
67'
Замена
Т. Азар
️️️️
Б. Хргота
Пенальти не реализован!
А. Мехмеди
63'
Замена
М. Филипп
️️️️
Д. Шахин
58'
Желтая карточка
Д. Шахин
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
1
Роман Бюрки
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
25
Оливер Сорг
ЦЗ
11
Павел Крмас
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
16
Владимир Дарида
ЦП
30
Феликс Клаус
ЦП
23
Юлиан Шустер
ЦП
9
Дани Шахин
ЦФ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
39
Мартин Штранцль
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
4
Юлиан Корб
ЦЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
34
Гранит Джака
ОП
16
Ибрахима Траоре
ПВ
28
Андре Хан
ПВ
10
Бранимир Хргота
ЦФ
11
Раффаэл
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Фрайбург
1
Себастьян Милиц
ВР
23
Стефан Митрович
ЦЗ
23
Менсур Муйджа
ПЗ
27
Николас Хефлер
ОП
8
Майк Франтц
ЦП
37
Себастьян Керк
ЦП
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
Боруссия М
28
Янис Бласвих
ВР
10
Марвин Шульц
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
9
Торган Азар
ЛВ
19
Фабиан Джонсон
ЦП
7
Патрик Херрманн
ПВ
3-2-3-2
1
Бюрки
2
Кемпф
25
Сорг
11
Крмас
30
Гюнтер
7
Шмид
16
Дарида
30
Клаус
23
Шустер
14
Мехмеди
9
Шахин
4-2-2-2
1
Зоммер
39
Штранцль
24
Янчке
4
Корб
17
Вендт
23
Крамер
34
Джака
28
Хан
16
Траоре
11
Раффаэл
10
Хргота
30
Клаус
8
Франтц
8
Франтц
30
Клаус
14
Мехмеди
37
Керк
37
Керк
14
Мехмеди
9
Шахин
26
Филипп
26
Филипп
9
Шахин
23
Крамер
6
Нордтвейт
6
Нордтвейт
23
Крамер
16
Траоре
19
Джонсон
19
Джонсон
16
Траоре
10
Хргота
9
Азар
9
Азар
10
Хргота
Остались в запасе
Фрайбург
Боруссия М
27
Николас Хефлер
ОП
1
Себастьян Милиц
ВР
23
Стефан Митрович
ЦЗ
23
Менсур Муйджа
ПЗ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
7
Патрик Херрманн
ПВ
28
Янис Бласвих
ВР
10
Марвин Шульц
ЦЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Остались в запасе
27
Николас Хефлер
ОП
1
Себастьян Милиц
ВР
23
Стефан Митрович
ЦЗ
23
Менсур Муйджа
ПЗ
Остались в запасе
7
Патрик Херрманн
ПВ
28
Янис Бласвих
ВР
10
Марвин Шульц
ЦЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Главный тренер
Люсьен Фавр
Статистика матча Фрайбург - Боруссия М
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Главный судья:
Петер Гагельманн
(Бремен)
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
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