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Шальке-04 - Фрайбург
Шальке-04 - Фрайбург: обзор матча 11 апреля 2015
Шальке-04
11.04.2015, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 28 тур
0 : 0
Завершен
Фрайбург
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шальке-04 - Фрайбург
90'
Замена
Н. Петерсен
️️️️
А. Мехмеди
87'
Желтая карточка
М. Филипп
Замена
С. Сэм
️️️️
Д. Фарфан
87'
79'
Замена
М. Филипп
️️️️
М. Франтц
Замена
Ю. Дракслер
️️️️
М. Майер
76'
69'
Замена
Д. Шмид
️️️️
Ф. Клаус
Желтая карточка
Б. Хеведес
58'
58'
Пенальти не реализован!
Ю. Шустер
Желтая карточка
М. Хегер
45'
+1
45'
Желтая карточка
Ф. Клаус
33'
Желтая карточка
К. Гюнтер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
5
Сеад Колашинац
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
3
Деннис Аого
ЦЗ
6
Марко Хегер
ОП
7
Макс Майер
АП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
8
Джефферсон Фарфан
ЦФ
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Фрайбург
1
Роман Бюрки
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
11
Павел Крмас
ЦЗ
25
Оливер Сорг
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
30
Феликс Клаус
ЦП
23
Юлиан Шустер
ЦП
31
Карим Геде
ЦП
8
Майк Франтц
ЦП
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Шальке-04
1
Тимон Велленройтер
ВР
2
Ацуто Учида
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
33
Роман Нойштедтер
ОП
10
Транкильо Барнетта
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
33
Сидней Сэм
ПП
Фрайбург
1
Себастьян Милиц
ВР
23
Менсур Муйджа
ПЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
27
Николас Хефлер
ОП
16
Владимир Дарида
ЦП
18
Нильс Петерсен
ЦФ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
3-3-1-3
1
Ферманн
5
Хеведес
22
Настасич
3
Аого
5
Колашинац
6
Хегер
32
Матип
7
Майер
8
Фарфан
21
Хунтелаар
13
Чупо-Мотинг
3-2-4-1
1
Бюрки
23
Митрович
11
Крмас
25
Сорг
27
Ритер
30
Гюнтер
23
Шустер
31
Геде
8
Франтц
30
Клаус
14
Мехмеди
7
Майер
7
Дракслер
7
Дракслер
7
Майер
8
Фарфан
33
Сэм
33
Сэм
8
Фарфан
30
Клаус
7
Шмид
7
Шмид
30
Клаус
14
Мехмеди
18
Петерсен
18
Петерсен
14
Мехмеди
8
Франтц
26
Филипп
26
Филипп
8
Франтц
Остались в запасе
Шальке-04
Фрайбург
1
Тимон Велленройтер
ВР
2
Ацуто Учида
ПЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
10
Транкильо Барнетта
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
27
Николас Хефлер
ОП
1
Себастьян Милиц
ВР
23
Менсур Муйджа
ПЗ
16
Владимир Дарида
ЦП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Остались в запасе
1
Тимон Велленройтер
ВР
2
Ацуто Учида
ПЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
10
Транкильо Барнетта
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
Остались в запасе
27
Николас Хефлер
ОП
1
Себастьян Милиц
ВР
23
Менсур Муйджа
ПЗ
16
Владимир Дарида
ЦП
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Статистика матча Шальке-04 - Фрайбург
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Йохен Дреес
(Майнц)
Стадион:
Фелтинс-Арена
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