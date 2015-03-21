Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Фрайбург - Аугсбург
Фрайбург - Аугсбург: обзор матча 21 марта 2015
Фрайбург
21.03.2015, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 26 тур
2 : 0
Завершен
Аугсбург
71'
Д. Шмид
84'
Н. Петерсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фрайбург - Аугсбург
Замена
Ю. Шустер
️️️️
Н. Хефлер
89'
ГОЛ! 2:0!
Н. Петерсен
Пас отдал
В. Дарида
84'
Замена
В. Дарида
️️️️
Д. Шмид
81'
75'
Замена
Каюби
️️️️
Д. Кор
ГОЛ! 1:0!
Д. Шмид
Пас отдал
О. Сорг
71'
70'
Замена
Т. Матавж
️️️️
Ч. Донь-Вон
Желтая карточка
С. Ритер
65'
Замена
Н. Петерсен
️️️️
М. Франтц
65'
46'
Замена
П. Хейбьерг
️️️️
Н. Джурдич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
1
Роман Бюрки
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
25
Оливер Сорг
ЦЗ
11
Павел Крмас
ЦЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
27
Николас Хефлер
ОП
8
Майк Франтц
ЦП
30
Феликс Клаус
ЦП
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Аугсбург
1
Марвин Хитц
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
18
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
31
Доминик Кор
ЦП
17
Тобиас Вернер
ЦП
8
Маркус Фойлнер
ЦП
10
Даниэль Байер
ЦП
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
28
Никола Джурдич
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Фрайбург
1
Себастьян Милиц
ВР
21
Иммануэль Хен
ЦЗ
23
Менсур Муйджа
ПЗ
16
Владимир Дарида
ЦП
23
Юлиан Шустер
ЦП
9
Дани Шахин
ЦФ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Аугсбург
13
Александр Маннингер
ВР
26
Хонь Юнь-Хо
ЦЗ
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
30
Каюби
ЦП
9
Шоун Паркер
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
9
Тим Матавж
ЦФ
3-3-2-1
1
Бюрки
25
Сорг
11
Крмас
23
Митрович
30
Гюнтер
27
Хефлер
7
Шмид
8
Франтц
30
Клаус
14
Мехмеди
3-4-3
1
Хитц
18
Кальсен-Бракер
24
Клаван
21
Баба
17
Вернер
8
Фойлнер
10
Байер
31
Кор
28
Джурдич
33
Чжи Донь-Вон
25
Бобадилья
7
Шмид
16
Дарида
16
Дарида
7
Шмид
27
Хефлер
23
Шустер
23
Шустер
27
Хефлер
8
Франтц
18
Петерсен
18
Петерсен
8
Франтц
31
Кор
30
Каюби
30
Каюби
31
Кор
28
Джурдич
23
Хейбьерг
23
Хейбьерг
28
Джурдич
33
Чжи Донь-Вон
9
Матавж
9
Матавж
33
Чжи Донь-Вон
Остались в запасе
Фрайбург
Аугсбург
9
Дани Шахин
ЦФ
1
Себастьян Милиц
ВР
21
Иммануэль Хен
ЦЗ
23
Менсур Муйджа
ПЗ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
13
Александр Маннингер
ВР
26
Хонь Юнь-Хо
ЦЗ
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
9
Шоун Паркер
ЦП
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Остались в запасе
9
Дани Шахин
ЦФ
1
Себастьян Милиц
ВР
21
Иммануэль Хен
ЦЗ
23
Менсур Муйджа
ПЗ
Остались в запасе
13
Александр Маннингер
ВР
26
Хонь Юнь-Хо
ЦЗ
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
9
Шоун Паркер
ЦП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Статистика матча Фрайбург - Аугсбург
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Информация о матче
Главный судья:
Феликс Цвайер
(Берлин)
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
Новости команд
Все
Фрайбург
Аугсбург
«Фрайбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Фрайбурга» и «Униона Берлин» на победу в матче 9 тура
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «РБ Лейпцига» и «Аугсбурга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Трабзонспор» – «Фрайбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
«Фрайбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Фрайбурга» и «Униона Берлин» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Трабзонспор» – «Фрайбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Трабзонспора» и «Фрайбурга» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Аугсбурга» и «Фрайбурга» на победу в матче 8-го тура
30 октября
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «РБ Лейпцига» и «Аугсбурга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Аугсбурга» и «Фрайбурга» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Кубок Германии: шансы «Сонненхоф Гросаспаха» и «Аугсбурга» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
«Аугсбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+