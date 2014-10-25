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Бундеслига 2026/2027
Аугсбург - Фрайбург
Аугсбург - Фрайбург: обзор матча 25 октября 2014
Аугсбург
25.10.2014, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 9 тур
2 : 0
Завершен
Фрайбург
11'
П. Верхаг (П)
66'
Х. Алтынтоп
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аугсбург - Фрайбург
Желтая карточка
Д. Байер
90'
+2
Замена
Х. Юнь-Хо
️️️️
Х. Алтынтоп
87'
78'
Замена
С. Ритер
️️️️
О. Сорг
Замена
Каюби
️️️️
А. Эссвайн
77'
70'
Замена
С. Фрайс
️️️️
Ф. Клаус
ГОЛ! 2:0!
Х. Алтынтоп
Пас отдал
А. Эссвайн
66'
Замена
М. Фойлнер
️️️️
Т. Матавж
59'
46'
Замена
С. Керк
️️️️
М. Филипп
Желтая карточка
Я. Кальсен-Бракер
38'
Желтая карточка
П. Верхаг
25'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
П. Верхаг
11'
10'
Желтая карточка
П. Крмас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
1
Марвин Хитц
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
18
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
ЦЗ
2
Пол Верхаг
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
10
Даниэль Байер
ЦП
35
Александр Эссвайн
ЦП
31
Доминик Кор
ЦП
7
Халил Алтынтоп
АП
9
Тим Матавж
ЦФ
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Фрайбург
1
Роман Бюрки
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
11
Павел Крмас
ЦЗ
3
Марк Торрехон
ЦЗ
25
Оливер Сорг
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
30
Феликс Клаус
ЦП
23
Юлиан Шустер
ЦП
16
Владимир Дарида
ЦП
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Аугсбург
13
Александр Маннингер
ВР
26
Хонь Юнь-Хо
ЦЗ
27
Эрик Томми
ЛП
8
Маркус Фойлнер
ЦП
30
Каюби
ЦП
13
Саша Мельдерс
ЦФ
28
Никола Джурдич
ЦФ
Фрайбург
1
Себастьян Милиц
ВР
23
Стефан Митрович
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
27
Николас Хефлер
ОП
37
Себастьян Керк
ЦП
31
Карим Геде
ЦП
9
Себастьян Фрайс
ПП
4-3-1-2
1
Хитц
21
Баба
2
Верхаг
24
Клаван
18
Кальсен-Бракер
10
Байер
35
Эссвайн
31
Кор
7
Алтынтоп
25
Бобадилья
9
Матавж
3-2-3-2
1
Бюрки
11
Крмас
3
Торрехон
25
Сорг
7
Шмид
30
Гюнтер
30
Клаус
23
Шустер
16
Дарида
14
Мехмеди
26
Филипп
7
Алтынтоп
26
Хонь Юнь-Хо
26
Хонь Юнь-Хо
7
Алтынтоп
9
Матавж
8
Фойлнер
8
Фойлнер
9
Матавж
35
Эссвайн
30
Каюби
30
Каюби
35
Эссвайн
25
Сорг
27
Ритер
27
Ритер
25
Сорг
26
Филипп
37
Керк
37
Керк
26
Филипп
30
Клаус
9
Фрайс
9
Фрайс
30
Клаус
Остались в запасе
Аугсбург
Фрайбург
13
Саша Мельдерс
ЦФ
27
Эрик Томми
ЛП
13
Александр Маннингер
ВР
28
Никола Джурдич
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
27
Николас Хефлер
ОП
1
Себастьян Милиц
ВР
23
Стефан Митрович
ЦЗ
31
Карим Геде
ЦП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Остались в запасе
13
Саша Мельдерс
ЦФ
27
Эрик Томми
ЛП
13
Александр Маннингер
ВР
28
Никола Джурдич
ЦФ
Остались в запасе
27
Николас Хефлер
ОП
1
Себастьян Милиц
ВР
23
Стефан Митрович
ЦЗ
31
Карим Геде
ЦП
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Статистика матча Аугсбург - Фрайбург
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Марко Фриц
(Корб)
Стадион:
Аугсбург Арена
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