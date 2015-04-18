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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Фрайбург - Майнц
Фрайбург - Майнц: обзор матча 18 апреля 2015
Фрайбург
18.04.2015, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 29 тур
2 : 3
Завершен
Майнц
81'
А. Мехмеди
90+1'
Д. Шмид
39'
С. Оказаки
45+1'
С. Оказаки
83'
Ю. Малли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фрайбург - Майнц
ГОЛ! 2:3!
Д. Шмид
Пас отдал
Н. Петерсен
90'
+1
90'
Замена
Э. Сото
️️️️
Ю. Малли
Желтая карточка
П. Крмас
83'
83'
ГОЛ! 1:3!
Ю. Малли
Пас отдал
Д. Бросински
ГОЛ! 1:2!
А. Мехмеди
Пас отдал
Д. Шмид
81'
Замена
В. Дарида
️️️️
С. Митрович
77'
62'
Замена
Г. Хара
️️️️
Х. Самперио
Замена
Н. Петерсен
️️️️
М. Франтц
58'
46'
Замена
П. Бенгтссон
️️️️
К. Чжа-Чеол
Замена
М. Филипп
️️️️
К. Геде
46'
45'
+1
ГОЛ! 0:2!
С. Оказаки
Пас отдал
Н. Новески
39'
ГОЛ! 0:1!
С. Оказаки
Пас отдал
Ю. Малли
34'
Желтая карточка
П. Чжу-Ху
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
1
Роман Бюрки
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
25
Оливер Сорг
ЦЗ
11
Павел Крмас
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
8
Майк Франтц
ЦП
31
Карим Геде
ЦП
23
Юлиан Шустер
ЦП
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Майнц
1
Лорис Кариус
ВР
33
Пак Чжу-Ху
ЛЗ
15
Жуниор Диас
ЛЗ
4
Николче Новески
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
29
Хаиро Самперио
ЦП
30
Йоханнес Гайс
ЦП
10
Юнус Малли
АП
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шмидт
Фрайбург
1
Себастьян Милиц
ВР
3
Марк Торрехон
ЦЗ
23
Менсур Муйджа
ПЗ
27
Николас Хефлер
ОП
16
Владимир Дарида
ЦП
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Майнц
1
Стефанос Капино
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
18
Гонсало Хара
ЦЗ
39
Фабиан Калиг
ЦП
18
Кристоф Мориц
ЦП
19
Элкин Сото
ЦП
8
Пабло де Бласис
ЦФ
3-2-3-1
1
Бюрки
23
Митрович
25
Сорг
11
Крмас
30
Гюнтер
27
Ритер
8
Франтц
31
Геде
23
Шустер
14
Мехмеди
4-1-3-1-1
1
Кариус
18
Бросински
33
Пак Чжу-Ху
4
Новески
15
Диас
14
Баумгартлингер
10
Ку Чжа-Чеол
29
Самперио
30
Гайс
10
Малли
30
Оказаки
23
Митрович
16
Дарида
16
Дарида
23
Митрович
31
Геде
26
Филипп
26
Филипп
31
Геде
8
Франтц
18
Петерсен
18
Петерсен
8
Франтц
10
Ку Чжа-Чеол
19
Бенгтссон
19
Бенгтссон
10
Ку Чжа-Чеол
29
Самперио
18
Хара
18
Хара
29
Самперио
10
Малли
19
Сото
19
Сото
10
Малли
Остались в запасе
Фрайбург
Майнц
27
Николас Хефлер
ОП
1
Себастьян Милиц
ВР
3
Марк Торрехон
ЦЗ
23
Менсур Муйджа
ПЗ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
39
Фабиан Калиг
ЦП
1
Стефанос Капино
ВР
18
Кристоф Мориц
ЦП
8
Пабло де Бласис
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шмидт
Остались в запасе
27
Николас Хефлер
ОП
1
Себастьян Милиц
ВР
3
Марк Торрехон
ЦЗ
23
Менсур Муйджа
ПЗ
Остались в запасе
39
Фабиан Калиг
ЦП
1
Стефанос Капино
ВР
18
Кристоф Мориц
ЦП
8
Пабло де Бласис
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Главный тренер
Мартин Шмидт
Статистика матча Фрайбург - Майнц
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Саша Штегеманн
(Нидеркассель)
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
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