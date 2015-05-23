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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Ганновер-96 - Фрайбург
Ганновер-96 - Фрайбург: обзор матча 23 мая 2015
Ганновер-96
23.05.2015, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 34 тур
2 : 1
Завершен
Фрайбург
3'
Х. Кийотаке
84'
П. Крмас (АГ)
90+2'
Н. Петерсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ганновер-96 - Фрайбург
90'
+4
Желтая карточка
П. Крмас
90'
+2
ГОЛ! 2:1!
Н. Петерсен
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
П. Крмас
84'
83'
Замена
М. Франтц
️️️️
В. Дарида
Замена
М. Станкявичус
️️️️
Л. Андреасен
82'
Замена
Фелипе
️️️️
Х. Кийотаке
82'
Желтая карточка
К. Шульц
80'
76'
Замена
М. Филипп
️️️️
К. Геде
68'
Желтая карточка
С. Митрович
68'
Замена
Н. Петерсен
️️️️
Ф. Клаус
Желтая карточка
Д. Бриан
67'
Замена
К. Караман
️️️️
Э. Приб
34'
Желтая карточка
М. Шмидебах
14'
ГОЛ! 1:0!
Х. Кийотаке
Пас отдал
М. Альборнос
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ганновер-96
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
3
Миико Альборнос
ЛАЗ
26
Салиф Сане
ЦЗ
19
Кристиан Шульц
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
7
Эдгар Приб
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
10
Хироши Кийотаке
АП
2
Леон Андреасен
ПП
7
Джимми Бриан
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Фронтцек
Фрайбург
1
Роман Бюрки
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
11
Павел Крмас
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
23
Менсур Муйджа
ПЗ
27
Николас Хефлер
ОП
30
Феликс Клаус
ЦП
16
Владимир Дарида
ЦП
31
Карим Геде
ЦП
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Ганновер-96
1
Роберт Альмер
ВР
20
Фелипе
ЦЗ
18
Мариус Станкявичус
ПЗ
13
Ян Шлаудрафф
ЦФ
13
Хоселу
ЦФ
11
Дидье Я Конан
ЦФ
19
Кенан Караман
ЦФ
Фрайбург
1
Себастьян Милиц
ВР
3
Марк Торрехон
ЦЗ
25
Оливер Сорг
ЦЗ
8
Майк Франтц
ЦП
23
Юлиан Шустер
ЦП
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
3-1-3-2-1
20
Цилер
26
Сане
19
Шульц
2
Сакаи
3
Альборнос
24
Шмидебах
7
Приб
2
Андреасен
10
Кийотаке
13
Штиндль
7
Бриан
3-3-3-1
1
Бюрки
7
Шмид
23
Митрович
11
Крмас
23
Муйджа
27
Хефлер
30
Гюнтер
30
Клаус
16
Дарида
31
Геде
14
Мехмеди
10
Кийотаке
20
Фелипе
20
Фелипе
10
Кийотаке
2
Андреасен
18
Станкявичус
18
Станкявичус
2
Андреасен
7
Приб
19
Караман
19
Караман
7
Приб
16
Дарида
8
Франтц
8
Франтц
16
Дарида
31
Геде
26
Филипп
26
Филипп
31
Геде
30
Клаус
18
Петерсен
18
Петерсен
30
Клаус
Остались в запасе
Ганновер-96
Фрайбург
1
Роберт Альмер
ВР
13
Ян Шлаудрафф
ЦФ
13
Хоселу
ЦФ
11
Дидье Я Конан
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Фронтцек
1
Себастьян Милиц
ВР
3
Марк Торрехон
ЦЗ
25
Оливер Сорг
ЦЗ
23
Юлиан Шустер
ЦП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Остались в запасе
1
Роберт Альмер
ВР
13
Ян Шлаудрафф
ЦФ
13
Хоселу
ЦФ
11
Дидье Я Конан
ЦФ
Остались в запасе
1
Себастьян Милиц
ВР
3
Марк Торрехон
ЦЗ
25
Оливер Сорг
ЦЗ
23
Юлиан Шустер
ЦП
Главный тренер
Михаэль Фронтцек
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Статистика матча Ганновер-96 - Фрайбург
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Вольфганг Штарк
(Эрголдинг)
Стадион:
Хайнц-фон-Хайден Арена
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