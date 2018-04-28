Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Марсель Хеллер - статистика

Завершил карьеру
12 февраля 1986 (40)
#20 | Полузащитник
173 см | 68 кг
Германия
Статистика Новости Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Аугсбург
15
0
0
1
1
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 32 тур
Герта
2 : 2
28.04.2018
Аугсбург
Был в запасе
90'
Германия. Бундеслига, 31 тур
Аугсбург
2 : 0
22.04.2018
Майнц
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 29 тур
Аугсбург
1 : 4
07.04.2018
Бавария
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 28 тур
Байер
0 : 0
31.03.2018
Аугсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 27 тур
Аугсбург
1 : 3
17.03.2018
Вердер
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 26 тур
Ганновер-96
1 : 3
10.03.2018
Аугсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 25 тур
Аугсбург
0 : 2
03.03.2018
Хоффенхайм
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 24 тур
Боруссия Д
1 : 1
26.02.2018
Аугсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 23 тур
Аугсбург
0 : 1
18.02.2018
Штутгарт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 22 тур
РБ Лейпциг
2 : 0
09.02.2018
Аугсбург
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 21 тур
Аугсбург
3 : 0
04.02.2018
Айнтрахт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 20 тур
Кельн
1 : 1
27.01.2018
Аугсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 19 тур
Боруссия М
2 : 0
20.01.2018
Аугсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 18 тур
Аугсбург
1 : 0
13.01.2018
Гамбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 17 тур
Аугсбург
3 : 3
16.12.2017
Фрайбург
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 16 тур
Шальке-04
3 : 2
13.12.2017
Аугсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 15 тур
Аугсбург
1 : 1
10.12.2017
Герта
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 14 тур
Майнц
1 : 3
02.12.2017
Аугсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 13 тур
Аугсбург
2 : 1
25.11.2017
Вольфсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 12 тур
Бавария
3 : 0
18.11.2017
Аугсбург
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 11 тур
Аугсбург
1 : 1
04.11.2017
Байер
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
0 : 3
29.10.2017
Аугсбург
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 9 тур
Аугсбург
1 : 2
21.10.2017
Ганновер-96
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 8 тур
Хоффенхайм
2 : 2
14.10.2017
Аугсбург
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 2
30.09.2017
Боруссия Д
1' - 90'
75'
Германия. Бундеслига, 6 тур
Штутгарт
0 : 0
23.09.2017
Аугсбург
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 5 тур
Аугсбург
1 : 0
19.09.2017
РБ Лейпциг
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 4 тур
Айнтрахт
1 : 2
16.09.2017
Аугсбург
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 3 тур
Аугсбург
3 : 0
09.09.2017
Кельн
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 2 тур
Аугсбург
2 : 2
26.08.2017
Боруссия М
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 1 тур
Гамбург
1 : 0
19.08.2017
Аугсбург
1' - 90'
Главные новости
«Болельщики сильно обидятся»: Генич сказал горькую правду о клубе РПЛ
09:24
1
Ловчев раскрыл свое отношение к алкоголю
09:14
Скорая отставка в РПЛ, странный намек Генича, пенсия Ловчева, угроза Роналду и другие новости
00:59
Генич предостерег клуб РПЛ от «очень большой ошибки»
00:30
АПЛ. «Челси» Алонсо крупно уступил в дерби (0:3)
00:11
1
Лещенко увидел «абсурдную ситуацию» в российском футболе
Вчера, 22:52
12
Ловчев сообщил, кто открыл ему глаза на российский футбол
Вчера, 22:23
6
Генич намекнул на нечестный характер топ-матча РПЛ
Вчера, 22:07
7
Хави удивил первым своим составом сборной Нидерландов
Вчера, 21:33
2
Зидан определил капитана сборной Франции
Вчера, 20:57
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+