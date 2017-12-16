Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Аугсбург - Фрайбург
Аугсбург - Фрайбург: обзор матча 16 декабря 2017
Аугсбург
16.12.2017, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 17 тур
3 : 3
Завершен
Фрайбург
1'
А. Финнбогасон
90+1'
А. Финнбогасон
90+3'
А. Финнбогасон
20'
К. Гюнтер
48'
Н. Петерсен
66'
Н. Петерсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аугсбург - Фрайбург
ГОЛ! 3:3!
А. Финнбогасон
90'
+3
ГОЛ! 2:3!
А. Финнбогасон
Пас отдал
Ф. Макс
90'
+1
80'
Желтая карточка
Д. Сеюнджу
71'
Желтая карточка
Н. Петерсен
66'
ГОЛ! 1:3!
Н. Петерсен
Пас отдал
Т. Кляйнденст
57'
Желтая карточка
Я. Хаберер
48'
ГОЛ! 1:2!
Н. Петерсен
Пас отдал
Т. Кляйнденст
Желтая карточка
Д. Байер
42'
20'
ГОЛ! 1:1!
К. Гюнтер
Пас отдал
Т. Кляйнденст
ГОЛ! 1:0!
А. Финнбогасон
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
1
Марвин Хитц
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
6
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
40
Даниэль Опаре
ПЗ
8
Рани Хедира
ОП
30
Каюби
ЦП
10
Даниэль Байер
ЦП
20
Марсель Хеллер
ЦП
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Баум
Фрайбург
1
Александер Шволов
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
4
Робин Кох
ЦЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
27
Николас Хефлер
ОП
22
Йорик Раве
ЦП
19
Яник Хаберер
ЦП
18
Нильс Петерсен
ЦФ
11
Тим Кляйнденст
ЦФ
33
Марко Терраццино
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Шустер
Аугсбург
16
Андреас Люте
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
18
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
ЦЗ
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
Фрайбург
12
Рафал Гикевич
ВР
22
Александар Игньевски
ЦЗ
18
Флориан Кат
ЦП
4
Венсан Сьерро
ЦП
23
Юлиан Шустер
ЦП
67
Бартош Капустка
АП
4-1-3-2
1
Хитц
30
Макс
6
Гаувелеув
13
Хинтереггер
40
Опаре
8
Хедира
30
Каюби
10
Байер
20
Хеллер
27
Финнбогасон
11
Грегоритч
4-1-2-3
1
Шволов
17
Кюблер
4
Кох
2
Сеюнджу
30
Гюнтер
27
Хефлер
22
Раве
19
Хаберер
33
Терраццино
11
Кляйнденст
18
Петерсен
Остались в запасе
Аугсбург
Фрайбург
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
16
Андреас Люте
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
18
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Баум
12
Рафал Гикевич
ВР
22
Александар Игньевски
ЦЗ
18
Флориан Кат
ЦП
4
Венсан Сьерро
ЦП
23
Юлиан Шустер
ЦП
67
Бартош Капустка
АП
Главный тренер
Юлиан Шустер
Остались в запасе
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
16
Андреас Люте
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
18
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
Остались в запасе
12
Рафал Гикевич
ВР
22
Александар Игньевски
ЦЗ
18
Флориан Кат
ЦП
4
Венсан Сьерро
ЦП
23
Юлиан Шустер
ЦП
67
Бартош Капустка
АП
Главный тренер
Мануэль Баум
Главный тренер
Юлиан Шустер
Статистика матча Аугсбург - Фрайбург
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Стадион:
Аугсбург Арена
Новости команд
Все
Аугсбург
Фрайбург
«Фрайбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Фрайбурга» и «Униона Берлин» на победу в матче 9 тура
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «РБ Лейпцига» и «Аугсбурга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Трабзонспор» – «Фрайбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «РБ Лейпцига» и «Аугсбурга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Аугсбурга» и «Фрайбурга» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Кубок Германии: шансы «Сонненхоф Гросаспаха» и «Аугсбурга» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
«Аугсбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
«Фрайбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Фрайбурга» и «Униона Берлин» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Трабзонспор» – «Фрайбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Трабзонспора» и «Фрайбурга» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Аугсбурга» и «Фрайбурга» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+