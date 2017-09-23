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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Штутгарт - Аугсбург
Штутгарт - Аугсбург: обзор матча 23 сентября 2017
Штутгарт
23.09.2017, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 6 тур
0 : 0
Завершен
Аугсбург
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Штутгарт - Аугсбург
41'
Желтая карточка
Каюби
40'
Желтая карточка
Я. Моравек
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
3
Деннис Аого
ЦЗ
32
Андреас Бек
ЦЗ
35
Марцин Камински
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
11
Анастасиос Донис
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Аугсбург
1
Марвин Хитц
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
6
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
40
Даниэль Опаре
ПЗ
8
Рани Хедира
ОП
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
20
Марсель Хеллер
ЦП
20
Гойко Качар
ЦП
30
Каюби
ЦП
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Баум
Штутгарт
27
Дзенис Бурнич
ЦП
15
Эбенезер Офори
ЦП
Аугсбург
16
Андреас Люте
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
3
Кевин Дансо
ЦЗ
30
Ян Моравек
ЦП
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
3-2-1-1
20
Цилер
3
Аого
32
Бек
35
Камински
28
Бадштубер
28
Павар
7
Брекало
11
Донис
4-1-4-1
1
Хитц
40
Опаре
6
Гаувелеув
13
Хинтереггер
30
Макс
8
Хедира
20
Хеллер
20
Качар
30
Каюби
10
Ку Чжа-Чеол
27
Финнбогасон
Остались в запасе
Штутгарт
Аугсбург
27
Дзенис Бурнич
ЦП
15
Эбенезер Офори
ЦП
Главный тренер
Себастьян Хенесс
16
Андреас Люте
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
3
Кевин Дансо
ЦЗ
30
Ян Моравек
ЦП
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Баум
Остались в запасе
27
Дзенис Бурнич
ЦП
15
Эбенезер Офори
ЦП
Остались в запасе
16
Андреас Люте
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
3
Кевин Дансо
ЦЗ
30
Ян Моравек
ЦП
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Главный тренер
Мануэль Баум
Статистика матча Штутгарт - Аугсбург
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Информация о матче
Стадион:
МХПАрена
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