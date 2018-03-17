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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Аугсбург - Вердер
Аугсбург - Вердер: обзор матча 17 марта 2018
Аугсбург
17.03.2018, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 27 тур
1 : 3
Завершен
Вердер
63'
Р. Хедира
5'
И. Бельфодиль
40'
И. Бельфодиль
82'
М. Крузе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аугсбург - Вердер
82'
ГОЛ! 1:3!
М. Крузе
Пас отдал
И. Бельфодиль
Желтая карточка
Каюби
80'
70'
Желтая карточка
И. Павленка
ГОЛ! 1:2!
Р. Хедира
Пас отдал
Ф. Макс
63'
40'
ГОЛ! 0:2!
И. Бельфодиль
Желтая карточка
Г. Качар
38'
5'
ГОЛ! 0:1!
И. Бельфодиль
Пас отдал
Ф. Кайнц
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
1
Марвин Хитц
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
8
Рани Хедира
ОП
30
Каюби
ЦП
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
10
Даниэль Байер
ЦП
20
Гойко Качар
ЦП
5
Марко Рихтер
ПВ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Баум
Вердер
1
Иржи Павленка
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
11
Флориан Кайнц
ЛВ
27
Томас Делэни
ОП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
44
Филипп Баргфреде
ЦП
10
Макс Крузе
ЦФ
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Тиун
Аугсбург
16
Андреас Люте
ВР
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
9
Шоун Паркер
ЦП
30
Ян Моравек
ЦП
20
Марсель Хеллер
ЦП
Вердер
33
Ярослав Дробны
ВР
32
Марко Фридль
ЦЗ
5
Лука Калдирола
ЦЗ
4
Роберт Бауэр
ЦП
16
Златко Юнузович
ЦП
7
Милот Рашица
ПВ
7
Арон Йоханссон
ЦФ
3-1-4-1-1
1
Хитц
30
Макс
13
Хинтереггер
7
Шмид
8
Хедира
30
Каюби
10
Байер
20
Качар
10
Ку Чжа-Чеол
5
Рихтер
11
Грегоритч
4-1-2-1-2
1
Павленка
23
Гебре Селасси
4
Мойсандер
4
Лангкамп
6
Аугустинссон
27
Делэни
8
Эггештайн
44
Баргфреде
11
Кайнц
19
Бельфодиль
10
Крузе
Остались в запасе
Аугсбург
Вердер
16
Андреас Люте
ВР
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
9
Шоун Паркер
ЦП
30
Ян Моравек
ЦП
20
Марсель Хеллер
ЦП
Главный тренер
Мануэль Баум
7
Милот Рашица
ПВ
33
Ярослав Дробны
ВР
32
Марко Фридль
ЦЗ
5
Лука Калдирола
ЦЗ
4
Роберт Бауэр
ЦП
16
Златко Юнузович
ЦП
7
Арон Йоханссон
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Тиун
Остались в запасе
16
Андреас Люте
ВР
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
9
Шоун Паркер
ЦП
30
Ян Моравек
ЦП
20
Марсель Хеллер
ЦП
Остались в запасе
7
Милот Рашица
ПВ
33
Ярослав Дробны
ВР
32
Марко Фридль
ЦЗ
5
Лука Калдирола
ЦЗ
4
Роберт Бауэр
ЦП
16
Златко Юнузович
ЦП
7
Арон Йоханссон
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Баум
Главный тренер
Даниэль Тиун
Статистика матча Аугсбург - Вердер
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Информация о матче
Стадион:
Аугсбург Арена
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