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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Герта - Аугсбург
Герта - Аугсбург: обзор матча 28 апреля 2018
Герта
28.04.2018, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 32 тур
2 : 2
Завершен
Аугсбург
84'
В. Ибишевич (П)
87'
Д. Зелке
32'
М. Грегоритч
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Герта - Аугсбург
90'
Красная карточка
М. Хеллер
ГОЛ! 2:1!
Д. Зелке
Пас отдал
В. Ибишевич
87'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
В. Ибишевич
84'
78'
Желтая карточка
Каюби
32'
ГОЛ! 0:1!
М. Грегоритч
Пас отдал
Каюби
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Герта
22
Руне Ярстейн
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
16
Владимир Дарида
ЦП
7
Мэтью Леки
ПВ
8
Саломон Калу
ЦФ
9
Дави Зелке
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Аугсбург
16
Андреас Люте
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
6
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
8
Рани Хедира
ОП
30
Ян Моравек
ЦП
30
Каюби
ЦП
5
Марко Рихтер
ПВ
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Баум
Герта
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
35
Александр Эссвайн
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Аугсбург
1
Марвин Хитц
ВР
3
Кевин Дансо
ЦЗ
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
20
Марсель Хеллер
ЦП
20
Гойко Качар
ЦП
10
Даниэль Байер
ЦП
3-2-2-1-2
22
Ярстейн
19
Лазаро
4
Штарк
4
Рекик
21
Платтенхардт
22
Пекарик
5
Скьельбред
16
Дарида
7
Леки
9
Зелке
8
Калу
4-1-2-1-2
16
Люте
7
Шмид
6
Гаувелеув
13
Хинтереггер
30
Макс
8
Хедира
30
Моравек
30
Каюби
5
Рихтер
11
Грегоритч
27
Финнбогасон
Остались в запасе
Герта
Аугсбург
8
Ондрей Дуда
АП
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
35
Александр Эссвайн
ЦП
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
1
Марвин Хитц
ВР
3
Кевин Дансо
ЦЗ
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
20
Марсель Хеллер
ЦП
20
Гойко Качар
ЦП
10
Даниэль Байер
ЦП
Главный тренер
Мануэль Баум
Остались в запасе
8
Ондрей Дуда
АП
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
35
Александр Эссвайн
ЦП
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Остались в запасе
1
Марвин Хитц
ВР
3
Кевин Дансо
ЦЗ
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
20
Марсель Хеллер
ЦП
20
Гойко Качар
ЦП
10
Даниэль Байер
ЦП
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Главный тренер
Мануэль Баум
Статистика матча Герта - Аугсбург
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Информация о матче
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