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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
РБ Лейпциг - Аугсбург
РБ Лейпциг - Аугсбург: обзор матча 09 февраля 2018
РБ Лейпциг
09.02.2018, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 22 тур
2 : 0
Завершен
Аугсбург
17'
Д. Упамекано
70'
Н. Кейта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол РБ Лейпциг - Аугсбург
ГОЛ! 2:0!
Н. Кейта
70'
23'
Желтая карточка
Р. Хедира
ГОЛ! 1:0!
Д. Упамекано
17'
9'
Желтая карточка
Р. Фрамбергер
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
4
Вилли Орбан
ЦЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
77
Брума
ЛВ
8
Наби Кейта
ЦП
31
Штефан Илсанкер
ЦП
27
Конрад Лаймер
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
11
Тимо Вернер
ЦФ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
Аугсбург
1
Марвин Хитц
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
3
Кевин Дансо
ЦЗ
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
8
Рани Хедира
ОП
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
20
Марсель Хеллер
ЦП
10
Даниэль Байер
ЦП
30
Каюби
ЦП
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Баум
РБ Лейпциг
38
Ивон Мвого
ВР
13
Бернардо
ЦЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
13
Доминик Кайзер
ЦП
11
Адемола Лукман
ЦФ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Аугсбург
16
Андреас Люте
ВР
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
9
Шоун Паркер
ЦП
30
Ян Моравек
ЦП
20
Гойко Качар
ЦП
3-4-1-2
25
Гулачи
4
Орбан
2
Упамекано
16
Клостерманн
8
Кейта
27
Лаймер
44
Кампль
31
Илсанкер
77
Брума
15
Поульсен
11
Вернер
4-1-4-1
1
Хитц
32
Фрамбергер
13
Хинтереггер
3
Дансо
30
Макс
8
Хедира
20
Хеллер
10
Байер
30
Каюби
10
Ку Чжа-Чеол
11
Грегоритч
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Аугсбург
11
Адемола Лукман
ЦФ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
13
Бернардо
ЦЗ
38
Ивон Мвого
ВР
16
Ибраима Конате
ЦЗ
13
Доминик Кайзер
ЦП
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
16
Андреас Люте
ВР
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
9
Шоун Паркер
ЦП
30
Ян Моравек
ЦП
20
Гойко Качар
ЦП
Главный тренер
Мануэль Баум
Остались в запасе
11
Адемола Лукман
ЦФ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
13
Бернардо
ЦЗ
38
Ивон Мвого
ВР
16
Ибраима Конате
ЦЗ
13
Доминик Кайзер
ЦП
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Остались в запасе
16
Андреас Люте
ВР
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
9
Шоун Паркер
ЦП
30
Ян Моравек
ЦП
20
Гойко Качар
ЦП
Главный тренер
Мартин Демичелис
Главный тренер
Мануэль Баум
Статистика матча РБ Лейпциг - Аугсбург
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
- : -
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 7 тур
РБ Лейпциг
4 : 0
24.10.2026
Эльверсберг
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 3
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