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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Аугсбург - Ганновер-96
Аугсбург - Ганновер-96: обзор матча 21 октября 2017
Аугсбург
21.10.2017, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 9 тур
1 : 2
Завершен
Ганновер-96
33'
М. Грегоритч
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аугсбург - Ганновер-96
ГОЛ! 1:0!
М. Грегоритч
Пас отдал
Д. Байер
33'
24'
Желтая карточка
К. Караман
18'
Желтая карточка
Жонатас
Желтая карточка
Р. Хедира
17'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
1
Марвин Хитц
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
6
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
3
Кевин Дансо
ЦЗ
40
Даниэль Опаре
ПЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
8
Рани Хедира
ОП
30
Каюби
ЦП
10
Даниэль Байер
ЦП
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Баум
Ганновер-96
33
Филипп Чаунер
ВР
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
26
Салиф Сане
ЦЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
4
Юлиан Корб
ЦЗ
8
Ивер Фоссум
ЦП
27
Пирмин Швеглер
ЦП
9
Ильяс Бебу
ПВ
9
Жонатас
ЦФ
19
Кенан Караман
ЦФ
22
Мартин Харник
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Тиц
Аугсбург
16
Андреас Люте
ВР
27
Эрик Томми
ЛП
30
Ян Моравек
ЦП
20
Гойко Качар
ЦП
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
20
Марсель Хеллер
ЦП
5
Марко Рихтер
ПВ
Ганновер-96
21
Михаэль Эссер
ВР
19
Флориан Хюбнер
ЦЗ
25
Оливер Сорг
ЦЗ
30
Феликс Клаус
ЦП
6
Марвин Бакалорж
ЦП
11
Себастьян Майер
ЦП
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
3-3-2-2
1
Хитц
40
Опаре
6
Гаувелеув
3
Дансо
30
Макс
8
Хедира
7
Шмид
30
Каюби
10
Байер
27
Финнбогасон
11
Грегоритч
4-2-1-3
33
Чаунер
26
Сане
3
Антон
4
Корб
22
Озтрзолек
8
Фоссум
27
Швеглер
9
Бебу
22
Харник
19
Караман
9
Жонатас
Остались в запасе
Аугсбург
Ганновер-96
5
Марко Рихтер
ПВ
27
Эрик Томми
ЛП
16
Андреас Люте
ВР
30
Ян Моравек
ЦП
20
Гойко Качар
ЦП
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
20
Марсель Хеллер
ЦП
Главный тренер
Мануэль Баум
21
Михаэль Эссер
ВР
19
Флориан Хюбнер
ЦЗ
25
Оливер Сорг
ЦЗ
30
Феликс Клаус
ЦП
6
Марвин Бакалорж
ЦП
11
Себастьян Майер
ЦП
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Тиц
Остались в запасе
5
Марко Рихтер
ПВ
27
Эрик Томми
ЛП
16
Андреас Люте
ВР
30
Ян Моравек
ЦП
20
Гойко Качар
ЦП
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
20
Марсель Хеллер
ЦП
Остались в запасе
21
Михаэль Эссер
ВР
19
Флориан Хюбнер
ЦЗ
25
Оливер Сорг
ЦЗ
30
Феликс Клаус
ЦП
6
Марвин Бакалорж
ЦП
11
Себастьян Майер
ЦП
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Баум
Главный тренер
Кристиан Тиц
Статистика матча Аугсбург - Ганновер-96
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Информация о матче
Стадион:
Аугсбург Арена
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