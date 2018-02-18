Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Аугсбург - Штутгарт
Аугсбург - Штутгарт: обзор матча 18 февраля 2018
Аугсбург
18.02.2018, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 23 тур
0 : 1
Завершен
Штутгарт
27'
М. Гомес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аугсбург - Штутгарт
Желтая карточка
Р. Фрамбергер
77'
Желтая карточка
Д. Байер
73'
Желтая карточка
Р. Хедира
50'
38'
Желтая карточка
Р. Цилер
27'
ГОЛ! 0:1!
М. Гомес
Желтая карточка
К. Дансо
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
1
Марвин Хитц
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
3
Кевин Дансо
ЦЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
8
Рани Хедира
ОП
30
Каюби
ЦП
10
Даниэль Байер
ЦП
20
Марсель Хеллер
ЦП
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Баум
Штутгарт
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
32
Андреас Бек
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
27
Эрик Томми
ЛП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
25
Сантьяго Аскасибар
ЦП
27
Марио Гомес
ЦФ
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Аугсбург
16
Андреас Люте
ВР
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
30
Ян Моравек
ЦП
20
Гойко Качар
ЦП
9
Шоун Паркер
ЦП
Штутгарт
1
Йенс Граль
ВР
3
Деннис Аого
ЦЗ
35
Марцин Камински
ЦЗ
19
Беркай Озкан
ЦП
77
Чадрак Аколо
ЦФ
11
Анастасиос Донис
ЦФ
4-1-4-1
1
Хитц
30
Макс
3
Дансо
13
Хинтереггер
32
Фрамбергер
8
Хедира
30
Каюби
20
Хеллер
10
Ку Чжа-Чеол
10
Байер
11
Грегоритч
3-2-3-2
20
Цилер
28
Бадштубер
32
Баумгартль
32
Бек
28
Павар
2
Инсуа
4
Гентнер
25
Аскасибар
27
Томми
10
Гинчек
27
Гомес
Остались в запасе
Аугсбург
Штутгарт
16
Андреас Люте
ВР
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
30
Ян Моравек
ЦП
20
Гойко Качар
ЦП
9
Шоун Паркер
ЦП
Главный тренер
Мануэль Баум
1
Йенс Граль
ВР
3
Деннис Аого
ЦЗ
35
Марцин Камински
ЦЗ
19
Беркай Озкан
ЦП
77
Чадрак Аколо
ЦФ
11
Анастасиос Донис
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Остались в запасе
16
Андреас Люте
ВР
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
30
Ян Моравек
ЦП
20
Гойко Качар
ЦП
9
Шоун Паркер
ЦП
Остались в запасе
1
Йенс Граль
ВР
3
Деннис Аого
ЦЗ
35
Марцин Камински
ЦЗ
19
Беркай Озкан
ЦП
77
Чадрак Аколо
ЦФ
11
Анастасиос Донис
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Баум
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Статистика матча Аугсбург - Штутгарт
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Стадион:
Аугсбург Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 3
Новости команд
Все
Аугсбург
Штутгарт
Бундеслига: шансы «Шальке» и «Штутгарта» на победу в матче 10-го тура
Вчера, 11:18
«Штутгарт» – «Вердер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бубнов – о дубле Батракова в матче ЛЧ: «Я бы не обращал внимания»
7 ноября
6
Бундеслига Германия: шансы «Штутгарта» и «Вердера» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «РБ Лейпцига» и «Аугсбурга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Аугсбурга» и «Фрайбурга» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Кубок Германии: шансы «Сонненхоф Гросаспаха» и «Аугсбурга» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
«Аугсбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Бундеслига: шансы «Шальке» и «Штутгарта» на победу в матче 10-го тура
Вчера, 11:18
«Штутгарт» – «Вердер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бубнов – о дубле Батракова в матче ЛЧ: «Я бы не обращал внимания»
7 ноября
6
Бундеслига Германия: шансы «Штутгарта» и «Вердера» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Игрок «Галатасарая» накричал на врачей, которые не спешили оказать помощь Батракову
4 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+