Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Аугсбург - Боруссия М
Аугсбург - Боруссия М: обзор матча 26 августа 2017
Аугсбург
26.08.2017, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 2 тур
2 : 2
Завершен
Боруссия М
1'
А. Финнбогасон
7'
Д. Закария
30'
О. Вендт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аугсбург - Боруссия М
Желтая карточка
Д. Гаувелеув
45'
42'
Желтая карточка
Я. Вестергор
37'
Желтая карточка
Д. Закария
30'
ГОЛ! 1:2!
О. Вендт
Желтая карточка
Д. Байер
18'
7'
ГОЛ! 1:1!
Д. Закария
Пас отдал
Л. Штиндль
ГОЛ! 1:0!
А. Финнбогасон
Пас отдал
М. Грегоритч
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
1
Марвин Хитц
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
6
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
30
Каюби
ЦП
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
10
Даниэль Байер
ЦП
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Баум
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
9
Торган Азар
ЛВ
6
Денис Закария
ОП
23
Кристоф Крамер
ОП
13
Ларс Штиндль
АП
7
Патрик Херрманн
ПВ
11
Раффаэл
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Аугсбург
16
Андреас Люте
ВР
40
Даниэль Опаре
ПЗ
8
Рани Хедира
ОП
20
Марсель Хеллер
ЦП
20
Гойко Качар
ЦП
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
5
Рис Оксфорд
ЦЗ
8
Ласло Бенеш
ЦП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
16
Ибрахима Траоре
ПВ
7
Йонас Хофманн
ПВ
3-2-3-2
1
Хитц
32
Фрамбергер
6
Гаувелеув
13
Хинтереггер
30
Макс
7
Шмид
30
Каюби
10
Ку Чжа-Чеол
10
Байер
11
Грегоритч
27
Финнбогасон
4-2-3-1
1
Зоммер
23
Вестергор
28
Гинтер
30
Эльведи
17
Вендт
6
Закария
23
Крамер
7
Херрманн
13
Штиндль
9
Азар
11
Раффаэл
Остались в запасе
Аугсбург
Боруссия М
8
Рани Хедира
ОП
16
Андреас Люте
ВР
40
Даниэль Опаре
ПЗ
20
Марсель Хеллер
ЦП
20
Гойко Качар
ЦП
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Баум
16
Ибрахима Траоре
ПВ
7
Йонас Хофманн
ПВ
21
Тобиас Зиппель
ВР
5
Рис Оксфорд
ЦЗ
8
Ласло Бенеш
ЦП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
Главный тренер
Александер Блессин
Остались в запасе
8
Рани Хедира
ОП
16
Андреас Люте
ВР
40
Даниэль Опаре
ПЗ
20
Марсель Хеллер
ЦП
20
Гойко Качар
ЦП
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
Остались в запасе
16
Ибрахима Траоре
ПВ
7
Йонас Хофманн
ПВ
21
Тобиас Зиппель
ВР
5
Рис Оксфорд
ЦЗ
8
Ласло Бенеш
ЦП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
Главный тренер
Мануэль Баум
Главный тренер
Александер Блессин
Статистика матча Аугсбург - Боруссия М
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Стадион:
Аугсбург Арена
Новости команд
Все
Аугсбург
Боруссия М
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «РБ Лейпцига» и «Аугсбурга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Боруссии М» и «Падерборна» на победу в матче 8-го тура
30 октября
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «РБ Лейпцига» и «Аугсбурга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Аугсбурга» и «Фрайбурга» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Кубок Германии: шансы «Сонненхоф Гросаспаха» и «Аугсбурга» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
«Аугсбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Боруссии М» и «Падерборна» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Кубок Германии: шансы «Боруссии М» и «Карлсруэ» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
«Штутгарт» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+