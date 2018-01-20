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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия М - Аугсбург
Боруссия М - Аугсбург: обзор матча 20 января 2018
Боруссия М
20.01.2018, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 19 тур
2 : 0
Завершен
Аугсбург
10'
М. Гинтер
90'
Т. Азар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия М - Аугсбург
ГОЛ! 2:0!
Т. Азар
Пас отдал
М. Гинтер
90'
29'
Желтая карточка
Д. Опаре
ГОЛ! 1:0!
М. Гинтер
Пас отдал
Т. Азар
10'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
9
Торган Азар
ЛВ
6
Денис Закария
ОП
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
7
Патрик Херрманн
ПВ
11
Раффаэл
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Аугсбург
1
Марвин Хитц
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
6
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
40
Даниэль Опаре
ПЗ
8
Рани Хедира
ОП
10
Даниэль Байер
ЦП
30
Каюби
ЦП
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Баум
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
7
Йонас Хофманн
ПВ
18
Йосип Дрмич
ЦФ
Аугсбург
16
Андреас Люте
ВР
3
Кевин Дансо
ЦЗ
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
30
Ян Моравек
ЦП
20
Марсель Хеллер
ЦП
4-1-1-3-1
1
Зоммер
17
Вендт
28
Гинтер
23
Вестергор
30
Эльведи
6
Закария
27
Кюизанс
9
Азар
13
Штиндль
7
Херрманн
11
Раффаэл
4-1-3-2
1
Хитц
40
Опаре
13
Хинтереггер
6
Гаувелеув
30
Макс
8
Хедира
10
Байер
30
Каюби
10
Ку Чжа-Чеол
11
Грегоритч
27
Финнбогасон
Остались в запасе
Боруссия М
Аугсбург
7
Йонас Хофманн
ПВ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
21
Тобиас Зиппель
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
18
Йосип Дрмич
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
16
Андреас Люте
ВР
3
Кевин Дансо
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
30
Ян Моравек
ЦП
20
Марсель Хеллер
ЦП
Главный тренер
Мануэль Баум
Остались в запасе
7
Йонас Хофманн
ПВ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
21
Тобиас Зиппель
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
18
Йосип Дрмич
ЦФ
Остались в запасе
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
16
Андреас Люте
ВР
3
Кевин Дансо
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
30
Ян Моравек
ЦП
20
Марсель Хеллер
ЦП
Главный тренер
Александер Блессин
Главный тренер
Мануэль Баум
Статистика матча Боруссия М - Аугсбург
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Информация о матче
Стадион:
Боруссия-Парк
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