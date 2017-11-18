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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бавария - Аугсбург
Бавария - Аугсбург: обзор матча 18 ноября 2017
Бавария
18.11.2017, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 12 тур
3 : 0
Завершен
Аугсбург
31'
А. Видаль
38'
Р. Левандовски
49'
Р. Левандовски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Аугсбург
ГОЛ! 3:0!
Р. Левандовски
Пас отдал
Й. Киммих
49'
ГОЛ! 2:0!
Р. Левандовски
Пас отдал
А. Видаль
38'
ГОЛ! 1:0!
А. Видаль
Пас отдал
Н. Зюле
31'
30'
Желтая карточка
Д. Гаувелеув
16'
Желтая карточка
Д. Опаре
7'
Желтая карточка
Р. Хедира
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
13
Рафинья
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
88
Хави Мартинес
ОП
10
Арьен Роббен
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Аугсбург
1
Марвин Хитц
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
6
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
3
Кевин Дансо
ЦЗ
40
Даниэль Опаре
ПЗ
8
Рани Хедира
ОП
10
Даниэль Байер
ЦП
20
Марсель Хеллер
ЦП
30
Каюби
ЦП
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Баум
Бавария
22
Том Штарке
ВР
17
Джером Боатенг
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
13
Себастьян Руди
ЦП
8
Корентен Толиссо
ЦП
11
Кваси Вридт
ЦФ
Аугсбург
16
Андреас Люте
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
18
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
30
Ян Моравек
ЦП
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
4-2-2-1-1
26
Ульрайх
24
Бернат
25
Зюле
15
Хуммельс
13
Рафинья
6
Киммих
88
Мартинес
10
Роббен
23
Видаль
23
Родригес
9
Левандовски
4-1-3-2
1
Хитц
40
Опаре
6
Гаувелеув
3
Дансо
30
Макс
8
Хедира
10
Байер
20
Хеллер
30
Каюби
27
Финнбогасон
11
Грегоритч
Остались в запасе
Бавария
Аугсбург
22
Том Штарке
ВР
17
Джером Боатенг
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
13
Себастьян Руди
ЦП
8
Корентен Толиссо
ЦП
11
Кваси Вридт
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
16
Андреас Люте
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
18
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
30
Ян Моравек
ЦП
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Баум
Остались в запасе
22
Том Штарке
ВР
17
Джером Боатенг
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
13
Себастьян Руди
ЦП
8
Корентен Толиссо
ЦП
11
Кваси Вридт
ЦФ
Остались в запасе
16
Андреас Люте
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
18
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
30
Ян Моравек
ЦП
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Главный тренер
Мануэль Баум
Статистика матча Бавария - Аугсбург
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Информация о матче
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 3
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