Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Аугсбург - Майнц
Аугсбург - Майнц: обзор матча 22 апреля 2018
Аугсбург
22.04.2018, воскресенье, 16:30
Германия. Бундеслига, 31 тур
2 : 0
Завершен
Майнц
29'
М. Грегоритч
90+2'
А. Финнбогасон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аугсбург - Майнц
Желтая карточка
А. Финнбогасон
90'
+2
ГОЛ! 2:0!
А. Финнбогасон
90'
+2
Желтая карточка
Каюби
76'
68'
Желтая карточка
А. Максим
Желтая карточка
Д. Гаувелеув
66'
Желтая карточка
Ф. Макс
29'
ГОЛ! 1:0!
М. Грегоритч
Пас отдал
А. Финнбогасон
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
1
Марвин Хитц
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
6
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
8
Рани Хедира
ОП
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
30
Каюби
ЦП
5
Марко Рихтер
ПВ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Баум
Майнц
15
Рене Адлер
ВР
42
Александер Хак
ЦЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
34
Найджел Де Йонг
ЦП
8
Суат Сердар
ЦП
46
Данни Латца
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
19
Робин Квайсон
ЦФ
8
Пабло де Бласис
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Аугсбург
16
Андреас Люте
ВР
3
Кевин Дансо
ЦЗ
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
20
Марсель Хеллер
ЦП
20
Гойко Качар
ЦП
9
Шоун Паркер
ЦП
Майнц
21
Флориан Мюллер
ВР
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
44
Александру Максим
ЦП
11
Йосинори Муто
ЦФ
9
Карим Онисиво
ЦФ
11
Энтони Уджа
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Хитц
30
Макс
6
Гаувелеув
13
Хинтереггер
7
Шмид
8
Хедира
10
Ку Чжа-Чеол
30
Каюби
5
Рихтер
27
Финнбогасон
11
Грегоритч
3-1-4-2
15
Адлер
2
Донати
22
Диалло
42
Хак
5
Гбамен
21
Озтюнали
8
Сердар
46
Латца
34
Де Йонг
8
де Бласис
19
Квайсон
Остались в запасе
Аугсбург
Майнц
16
Андреас Люте
ВР
3
Кевин Дансо
ЦЗ
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
20
Марсель Хеллер
ЦП
20
Гойко Качар
ЦП
9
Шоун Паркер
ЦП
Главный тренер
Мануэль Баум
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
21
Флориан Мюллер
ВР
44
Александру Максим
ЦП
11
Йосинори Муто
ЦФ
9
Карим Онисиво
ЦФ
11
Энтони Уджа
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Остались в запасе
16
Андреас Люте
ВР
3
Кевин Дансо
ЦЗ
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
20
Марсель Хеллер
ЦП
20
Гойко Качар
ЦП
9
Шоун Паркер
ЦП
Остались в запасе
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
21
Флориан Мюллер
ВР
44
Александру Максим
ЦП
11
Йосинори Муто
ЦФ
9
Карим Онисиво
ЦФ
11
Энтони Уджа
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Баум
Главный тренер
Урс Фишер
Статистика матча Аугсбург - Майнц
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Стадион:
Аугсбург Арена
Новости команд
Все
Аугсбург
Майнц
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «РБ Лейпцига» и «Аугсбурга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Майнца» и «Баварии» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «РБ Лейпцига» и «Аугсбурга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Аугсбурга» и «Фрайбурга» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Кубок Германии: шансы «Сонненхоф Гросаспаха» и «Аугсбурга» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
«Аугсбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Майнца» и «Баварии» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Эльверсберг» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Бундеслига Германии: шансы «Эльверсберга» и «Майнца» на победу в матче 8-го тура
29 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+