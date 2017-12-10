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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Аугсбург - Герта
Аугсбург - Герта: обзор матча 10 декабря 2017
Аугсбург
10.12.2017, воскресенье, 20:00
Германия. Бундеслига, 15 тур
1 : 1
Завершен
Герта
74'
Каюби
90+2'
С. Калу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аугсбург - Герта
90'
+2
ГОЛ! 1:1!
С. Калу
87'
Желтая карточка
К. Рекик
ГОЛ! 1:0!
Каюби
Пас отдал
Ф. Макс
74'
Желтая карточка
Ф. Макс
63'
Желтая карточка
Каюби
42'
32'
Желтая карточка
М. Леки
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
1
Марвин Хитц
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
6
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
30
Каюби
ЦП
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
10
Даниэль Байер
ЦП
20
Марсель Хеллер
ЦП
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Баум
Герта
22
Руне Ярстейн
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
7
Мэтью Леки
ПВ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
9
Дави Зелке
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Аугсбург
16
Андреас Люте
ВР
3
Кевин Дансо
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
8
Рани Хедира
ОП
30
Ян Моравек
ЦП
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
Герта
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
35
Александр Эссвайн
ЦП
8
Саломон Калу
ЦФ
4-4-2
1
Хитц
30
Макс
6
Гаувелеув
13
Хинтереггер
32
Фрамбергер
30
Каюби
10
Байер
20
Хеллер
10
Ку Чжа-Чеол
27
Финнбогасон
11
Грегоритч
3-2-1-1-2
22
Ярстейн
4
Рекик
4
Штарк
4
Лангкамп
8
Вайзер
21
Платтенхардт
5
Скьельбред
7
Леки
9
Зелке
11
Ибишевич
Остались в запасе
Аугсбург
Герта
8
Рани Хедира
ОП
16
Андреас Люте
ВР
3
Кевин Дансо
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
30
Ян Моравек
ЦП
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Баум
19
Валентино Лазаро
ПЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
35
Александр Эссвайн
ЦП
8
Саломон Калу
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Остались в запасе
8
Рани Хедира
ОП
16
Андреас Люте
ВР
3
Кевин Дансо
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
30
Ян Моравек
ЦП
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
Остались в запасе
19
Валентино Лазаро
ПЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
35
Александр Эссвайн
ЦП
8
Саломон Калу
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Баум
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Статистика матча Аугсбург - Герта
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Информация о матче
Стадион:
Аугсбург Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 3
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