Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Аугсбург - Гамбург
Аугсбург - Гамбург: обзор матча 13 января 2018
Аугсбург
13.01.2018, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 18 тур
1 : 0
Завершен
Гамбург
45'
К. Чжа-Чеол
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аугсбург - Гамбург
Желтая карточка
Р. Хедира
52'
51'
Желтая карточка
Д. Сантос
ГОЛ! 1:0!
К. Чжа-Чеол
Пас отдал
Каюби
45'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
1
Марвин Хитц
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
6
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
40
Даниэль Опаре
ПЗ
8
Рани Хедира
ОП
30
Каюби
ЦП
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
10
Даниэль Байер
ЦП
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Баум
Гамбург
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
21
Джидеон Юнг
ЦЗ
3
Мергим Маврай
ЦЗ
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
18
Филип Костич
ЛВ
16
Василие Яньичич
ЦП
23
Сеяд Салихович
ЦП
28
Андре Хан
ПВ
17
Бобби Вуд
ЦФ
Главный тренер
Мерлин Польцин
Аугсбург
13
Фабиан Гифер
ВР
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
30
Ян Моравек
ЦП
20
Гойко Качар
ЦП
20
Марсель Хеллер
ЦП
5
Марко Рихтер
ПВ
Гамбург
26
Кристиан Матениа
ВР
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
55
Рик ван Дронгелен
ЦЗ
18
Бейкери Джатта
ЦФ
22
Свен Шипплок
ЦФ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
4-1-3-1
1
Хитц
30
Макс
6
Гаувелеув
13
Хинтереггер
40
Опаре
8
Хедира
30
Каюби
10
Ку Чжа-Чеол
10
Байер
11
Грегоритч
3-2-2-2-1
23
Поллерсбек
3
Маврай
2
Дикмайер
14
Пападопулос
21
Юнг
3
Дуглас Сантос
16
Яньичич
23
Салихович
28
Хан
18
Костич
17
Вуд
Остались в запасе
Аугсбург
Гамбург
5
Марко Рихтер
ПВ
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
13
Фабиан Гифер
ВР
7
Джонатан Шмид
ПЗ
30
Ян Моравек
ЦП
20
Гойко Качар
ЦП
20
Марсель Хеллер
ЦП
Главный тренер
Мануэль Баум
26
Кристиан Матениа
ВР
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
55
Рик ван Дронгелен
ЦЗ
18
Бейкери Джатта
ЦФ
22
Свен Шипплок
ЦФ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Главный тренер
Мерлин Польцин
Остались в запасе
5
Марко Рихтер
ПВ
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
13
Фабиан Гифер
ВР
7
Джонатан Шмид
ПЗ
30
Ян Моравек
ЦП
20
Гойко Качар
ЦП
20
Марсель Хеллер
ЦП
Остались в запасе
26
Кристиан Матениа
ВР
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
55
Рик ван Дронгелен
ЦЗ
18
Бейкери Джатта
ЦФ
22
Свен Шипплок
ЦФ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Баум
Главный тренер
Мерлин Польцин
Статистика матча Аугсбург - Гамбург
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Стадион:
Аугсбург Арена
Новости команд
Все
Аугсбург
Гамбург
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «РБ Лейпцига» и «Аугсбурга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
«Айнтрахт» – «Гамбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «РБ Лейпцига» и «Аугсбурга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Аугсбурга» и «Фрайбурга» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Кубок Германии: шансы «Сонненхоф Гросаспаха» и «Аугсбурга» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
«Аугсбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
«Айнтрахт» – «Гамбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Айнтрахта» и «Гамбурга» на победу в матче 8 тура
31 октября
«Гамбург» – «Айнтрахт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 октября 2026
27 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+