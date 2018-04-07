Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Аугсбург - Бавария
Аугсбург - Бавария: обзор матча 07 апреля 2018
Аугсбург
07.04.2018, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 29 тур
1 : 4
Завершен
Бавария
18'
Н. Зюле (АГ)
32'
К. Толиссо
38'
Х. Родригес
62'
А. Роббен
87'
С. Вагнер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аугсбург - Бавария
87'
ГОЛ! 1:4!
С. Вагнер
Пас отдал
С. Руди
62'
ГОЛ! 1:3!
А. Роббен
Пас отдал
Х. Родригес
Желтая карточка
Д. Байер
45'
Желтая карточка
Р. Хедира
43'
38'
ГОЛ! 1:2!
Х. Родригес
Пас отдал
Х. Бернат
32'
ГОЛ! 1:1!
К. Толиссо
Пас отдал
Й. Киммих
20'
Желтая карточка
Д. Боатенг
Желтая карточка
М. Грегоритч
20'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Н. Зюле
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
1
Марвин Хитц
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
6
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
8
Рани Хедира
ОП
30
Каюби
ЦП
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
10
Даниэль Байер
ЦП
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Баум
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
13
Рафинья
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
13
Себастьян Руди
ЦП
8
Корентен Толиссо
ЦП
10
Арьен Роббен
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
2
Сандро Вагнер
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Аугсбург
16
Андреас Люте
ВР
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
9
Шоун Паркер
ЦП
20
Марсель Хеллер
ЦП
20
Гойко Качар
ЦП
30
Ян Моравек
ЦП
5
Марко Рихтер
ПВ
Бавария
22
Том Штарке
ВР
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
88
Хави Мартинес
ОП
7
Франк Рибери
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
13
Томас Мюллер
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
4-1-3-1
1
Хитц
30
Макс
6
Гаувелеув
13
Хинтереггер
7
Шмид
8
Хедира
30
Каюби
10
Ку Чжа-Чеол
10
Байер
11
Грегоритч
4-1-3-1-1
26
Ульрайх
13
Рафинья
25
Зюле
17
Боатенг
24
Бернат
6
Киммих
13
Руди
8
Толиссо
10
Роббен
23
Родригес
2
Вагнер
Остались в запасе
Аугсбург
Бавария
5
Марко Рихтер
ПВ
16
Андреас Люте
ВР
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
9
Шоун Паркер
ЦП
20
Марсель Хеллер
ЦП
20
Гойко Качар
ЦП
30
Ян Моравек
ЦП
Главный тренер
Мануэль Баум
22
Том Штарке
ВР
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
88
Хави Мартинес
ОП
7
Франк Рибери
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
13
Томас Мюллер
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Остались в запасе
5
Марко Рихтер
ПВ
16
Андреас Люте
ВР
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
9
Шоун Паркер
ЦП
20
Марсель Хеллер
ЦП
20
Гойко Качар
ЦП
30
Ян Моравек
ЦП
Остались в запасе
22
Том Штарке
ВР
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
88
Хави Мартинес
ОП
7
Франк Рибери
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
13
Томас Мюллер
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Баум
Главный тренер
Венсан Компани
Статистика матча Аугсбург - Бавария
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Информация о матче
Стадион:
Аугсбург Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 3
Новости команд
Все
Аугсбург
Бавария
Бундеслига. «Бавария» не смогла обыграть «Кельн» (1:1), потеряв Кейна и Олисе
00:24
Обладатель «Золотого мяча» Кейн получил травму
Вчера, 23:36
«Бавария» – «Кeльн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 20 ноября 2026
Вчера, 21:20
Колыванов оценил, сможет ли Батраков заиграть в «Барселоне» и «Баварии»
Вчера, 11:18
3
Бундеслига Германия: шансы «Баварии» и «Кельна» на победу в матче 10 тура
19 ноября
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «РБ Лейпцига» и «Аугсбурга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Аугсбурга» и «Фрайбурга» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Кубок Германии: шансы «Сонненхоф Гросаспаха» и «Аугсбурга» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
«Аугсбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Бундеслига. «Бавария» не смогла обыграть «Кельн» (1:1), потеряв Кейна и Олисе
00:24
Обладатель «Золотого мяча» Кейн получил травму
Вчера, 23:36
«Бавария» – «Кeльн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 20 ноября 2026
Вчера, 21:20
Колыванов оценил, сможет ли Батраков заиграть в «Барселоне» и «Баварии»
Вчера, 11:18
3
Бундеслига Германия: шансы «Баварии» и «Кельна» на победу в матче 10 тура
19 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+