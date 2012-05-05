Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Пьер Де Вит - статистика

Завершил карьеру
26 сентября 1987 (38)
#21 | Полузащитник
172 см | 68 кг
Германия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кайзерслаутерн
25
3
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 34 тур
Ганновер-96
2 : 1
05.05.2012
Кайзерслаутерн
1' - 90'
7'
Германия. Бундеслига, 33 тур
Кайзерслаутерн
2 : 5
28.04.2012
Боруссия Д
1' - 90'
49'
Германия. Бундеслига, 32 тур
Герта
1 : 2
21.04.2012
Кайзерслаутерн
1' - 82'
Германия. Бундеслига, 31 тур
Кайзерслаутерн
0 : 2
14.04.2012
Нюрнберг
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 30 тур
Байер
3 : 1
11.04.2012
Кайзерслаутерн
1' - 85'
Германия. Бундеслига, 29 тур
Кайзерслаутерн
1 : 2
07.04.2012
Хоффенхайм
1' - 90'
90'
Германия. Бундеслига, 28 тур
Кайзерслаутерн
0 : 1
31.03.2012
Гамбург
1' - 75'
Германия. Бундеслига, 27 тур
Фрайбург
2 : 0
24.03.2012
Кайзерслаутерн
1' - 72'
Германия. Бундеслига, 26 тур
Кайзерслаутерн
1 : 4
18.03.2012
Шальке-04
1' - 62'
Германия. Бундеслига, 25 тур
Штутгарт
0 : 0
09.03.2012
Кайзерслаутерн
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 24 тур
Кайзерслаутерн
0 : 0
03.03.2012
Вольфсбург
1' - 68'
Германия. Бундеслига, 23 тур
Майнц
4 : 0
25.02.2012
Кайзерслаутерн
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 22 тур
Кайзерслаутерн
1 : 2
18.02.2012
Боруссия М
1' - 46'
Германия. Бундеслига, 18 тур
Кайзерслаутерн
0 : 0
21.01.2012
Вердер
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 17 тур
Кайзерслаутерн
1 : 1
18.12.2011
Ганновер-96
1' - 46'
Германия. Бундеслига, 16 тур
Боруссия Д
1 : 1
11.12.2011
Кайзерслаутерн
1' - 83'
Германия. Бундеслига, 15 тур
Кайзерслаутерн
1 : 1
03.12.2011
Герта
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 14 тур
Нюрнберг
1 : 0
26.11.2011
Кайзерслаутерн
1' - 67'
Германия. Бундеслига, 12 тур
Хоффенхайм
1 : 1
05.11.2011
Кайзерслаутерн
1' - 66'
Германия. Бундеслига, 11 тур
Гамбург
1 : 1
30.10.2011
Кайзерслаутерн
1' - 75'
38'
Германия. Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
1 : 0
22.10.2011
Фрайбург
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 9 тур
Шальке-04
1 : 2
15.10.2011
Кайзерслаутерн
1' - 74'
72'
Германия. Бундеслига, 8 тур
Кайзерслаутерн
0 : 2
30.09.2011
Штутгарт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 7 тур
Вольфсбург
1 : 0
24.09.2011
Кайзерслаутерн
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 6 тур
Кайзерслаутерн
3 : 1
17.09.2011
Майнц
89' - 90'
Германия. Бундеслига, 5 тур
Боруссия М
1 : 0
10.09.2011
Кайзерслаутерн
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 4 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
27.08.2011
Бавария
1' - 57'
Германия. Бундеслига, 3 тур
Кельн
1 : 1
20.08.2011
Кайзерслаутерн
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 2 тур
Кайзерслаутерн
1 : 1
14.08.2011
Аугсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 1 тур
Вердер
2 : 0
06.08.2011
Кайзерслаутерн
1' - 63'
Главные новости
«Болельщики сильно обидятся»: Генич сказал горькую правду о клубе РПЛ
09:24
Ловчев раскрыл свое отношение к алкоголю
09:14
Скорая отставка в РПЛ, странный намек Генича, пенсия Ловчева, угроза Роналду и другие новости
00:59
Генич предостерег клуб РПЛ от «очень большой ошибки»
00:30
АПЛ. «Челси» Алонсо крупно уступил в дерби (0:3)
00:11
1
Лещенко увидел «абсурдную ситуацию» в российском футболе
Вчера, 22:52
10
Ловчев сообщил, кто открыл ему глаза на российский футбол
Вчера, 22:23
5
Генич намекнул на нечестный характер топ-матча РПЛ
Вчера, 22:07
7
Хави удивил первым своим составом сборной Нидерландов
Вчера, 21:33
1
Зидан определил капитана сборной Франции
Вчера, 20:57
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+